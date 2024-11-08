Пошкоджено житловий будинок: уночі "Шахеди" атакували Хмельниччину

Російські війська в ніч проти 8 листопада запускали на українські регіони ударні БпЛА. Під приціл ворога потрапила Хмельницька область.

Внаслідок атаки пошкодження зазнав житловий будинок. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Хмельницької ОВА.

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Ворог атакував дронами Хмельницьку область

Вночі 8 листопада ворог атакував Хмельниччину "Шахедами". По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. Під час атаки противника вдалося збити 2 БпЛА типу "Шахед".

Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двоповерхового будинку,

– зазначив Сергій Тюрін, глава ОВА.

За його словами, пожежу ліквідували. На щастя, постраждалих чи загиблих немає.