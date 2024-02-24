Ворог атакував "Шахедами" Кіровоградщину: уламки пошкодили підприємство

Вночі проти 23 лютого сили ППО знищили у небі над Кіровоградською областю російські безпілотники типу "Шахед". Водночас унаслідок падіння падіння уламків збитих дронів пошкоджень зазнало підприємство.

Минулось без постраждалих. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

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"Пережили чергову атаку дронами і ракетами. На Кіровоградщині працювала ППО та мобільні вогневі групи", – наголосив він.

За словами очільники ОВА, внаслідок падіння уламків збитих дронів на територію одного з підприємств у Кропивницькому районі пошкоджено адміністративну будівлю та зруйновано господарську будівлю.

Нічна атака росіян: головне

Сили оборони півдня України повідомили, підрозділи протиповітряної оборони збили 12 дронів-камікадзе: два над Миколаївщиною, по п'ять над Кіровоградщиною і Одещиною та дві керовані авіаційні ракети Х-59 випущені з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря.