Уламки впали на приватну забудову: в КМВА розповіли про наслідки атаки безпілотників на Київ

В ніч на 25 листопада російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки сталось падіння уламків на приватну забудову.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА. Зазначається, що наразі атака БпЛА триває, жителів закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Які наслідки атаки дронів на Київ

Повітряну тривогу в Києві через атаку безпілотників оголосили о 22:19. Вже незабаром жителі столиці почули роботу сил ППО по ворожих дронах.

Внаслідок атаки безпілотників збройних сил Росії по Києву в Дніпровському районі столиці сталось загоряння вікна балкону на 9 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку,

– повідомили в КМВА.

Начальник КМВА Сергій Попко додав, що інформація щодо постраждалих ще з'ясовується.

Оновлення 01:00 Після опрацювання даних, інформація щодо загоряння балкону у багатоповерховому будинку через атаку БпЛА не підтвердилася.

Згодом стало відомо, що також було зафіксовано падіння уламків на приватну забудову в Дарницькому районі столиці. За попередніми даними, без пожежі та постраждалих.

До речі, оперативно про атаки "Шахедами", повітряну тривогу та наслідки російських ударів читайте в нашому телеграмі.

Ввечері 24 листопада під атакою ворожих безпілотників опинилося також Запоріжжя. Згодом в Запорізькій ОВА повідомили, що було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.