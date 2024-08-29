Пошкоджено будинки в 3 районах: поліція показала наслідки удару "Шахедами" по Києву

В ніч на 29 серпня російські війська атакували Київ ударними дронами. Внаслідок обстрілу правоохоронці повідомляють про наслідки у 3 районах столиці.

За попередньою інформацією поліції, були зафіксовані пошкодження приватних та багатоповерхових будинків. Наразі інформації про постраждалих та жертв відсутня.

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Російські дрони пошкодили будинки цивільних людей

Під час нічної атаки противника було пошкоджено три квартири у багатоповерховому будинку в Голосіївському районі та два приватні будинки в Деснянському районі.

Крім того, уламки ворожих дронів було виявлено у кількох місцях Дніпровського району, де їх зараз обстежують фахівці вибухотехнічної служби поліції.

Важливо! В усіх випадках обійшлось без постраждалих.

Поліція показала наслідки удару "Шахедами" по Києву / Головне управління Національної поліції у Києві

На місцях продовжують працювати слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів, вибухотехніки та інші служби столичної поліції.

Що відомо про нічну атаку на Київ

Через атаку ударних БпЛА сьогодні в Києві повітряна тривога оголошувалася двічі. Відтак, сумарно вона тривала майже 6 годин. Силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів.

Зазначимо, що російська атака цієї ночі тривала в районі 10 годин. Подробиці читайте в матеріалі 24 Каналу.