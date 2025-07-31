Росія завдала масованого удару по Києву у ніч на 31 липня. Внаслідок атаки окупаційних військ постраждало багато людей.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову КМВА Тимура Ткаченка.

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Скільки людей постраждало внаслідок атаки на Київ?

Росія завдала чергового масштабного удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Найбільше постраждав Соломʼянський район столиці.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки на Київ постраждали щонайменше 8 людей, серед них – двоє дітей.

Також відомо, що один з постраждалих має опіки кінцівок, йому вже надали невідкладну медичну допомогу.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі двох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі. Він також додав, що бригади "швидкої" виїхали на виклики у Святошинський район.

Нагадаємо, що Росія також атакувала Київ ударними БпЛА у ніч на 28 липня. Тоді постраждало 8 осіб, зокрема трирічна дівчинка.