Тривога лунала майже всю ніч: у Київській області фіксують наслідки ворожої атаки дронами

У Київській області всю ніч проти 21 лютого протиповітряна оборона працювала по ворожих БпЛА. На щастя, ворожа атака минула без наслідків.

Про чергову атаку ворожих БпЛА на Київщину 24 Канал повідомляє з посиланням на начальника ОВА Миколу Калашника.

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Що відомо про нічну атаку "Шахедами" по Київщині

Усі ворожі цілі, які рухалися на Київську область, були знищені силами ППО. Завдяки успішній роботі Сил оборони, в регіоні вдалося не допустити влучань в об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Постраждалих серед населення також немає. В Бориспільському районі уламками ворожих БпЛА пошкоджено дах приватного будинку.

Уламки падали на лінії електропередач у Бучанському та Обухівському районах. Фахівці швидко відреагували та відновили електропостачання.

Наразі оперативні служби області проводять фіксацію та ліквідацію наслідків російської атаки.

Ворожі БпЛА атакували вночі й Київ. ППО почала працювати по дронах-камікадзе о 22:06, коли жителі вперше почули звуки вибухів.

Усього за минулу ніч наші військові знищили 87 зі 160 ударних дронів Росії в межах 12 областей України.