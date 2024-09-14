Тривога лунала всю ніч: які наслідки удару "Шахедами" по Київщині

Росія не припиняє свої атаки на мирні міста України. Зокрема, у ніч на 14 вересня під ударом "Шахедів" в черговий раз опинилася Київщина.

В ОВА розповіли, що тривога в Київській області тривала всю ніч. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Що відомо про атаку "Шахедів" на Київщину

У ніч на 14 вересня Росія атакувала Київщину "Шахедами". Також в області працювала ППО, є збиті цілі.

Постраждалих немає. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Внаслідок падіння уламків збитих цілей фіксуються пошкодження у двох районах області,

– розповіли в ОВА.

Також в одному з районів було пошкоджено два приватних будинки та господарчу споруду. В іншому – скління в багатоквартирному будинку та автомобіль.



В ОВА зазначили, що усім власникам пошкоджених будинків буде надана уся необхідна допомога. Водночас оперативні групи продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, що в ніч на 14 вересня по Україні було випущено 76 "Шахедів". Силами ППО в результаті протиповітряного бою було знищено 72 російські ударні БпЛА.