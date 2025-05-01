Київщину атакували "Шахеди": постраждали помешкання, зафіксовано низку пожеж
- Під час шахедної атаки на Київщині постраждали помешкання в трьох районах, зафіксовано низку пожеж, які були ліквідовані.
- Жителям, чиє майно було пошкоджено, нададуть необхідну допомогу; постраждалих немає.
Під час шахедної атаки у ніч на 1 травня постраждала Київщина. У столичному регіоні виникли загоряння, є пошкодження помешкань.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ОВА Миколу Калашника. Також рятувальники показали фото наслідків російської атаки та процес їхньої ліквідації.
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Які наслідки атаки "Шахедів" на Київщину
Вночі на Київщині працювали сили ППО та збили ворожі цілі.
Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.
Унаслідок російської атаки постраждалих 3 райони:
- У Бориспільському районі через падіння уламків сталося загоряння покрівлі приватного будинку та у лісовій місцевості. Окрім того, пошкоджено ще 11 приватних будинків та магазин.
- У Вишгородському районі зайнявся трав'яний настил.
- У Броварському районі через падіння уламків сталося загоряння господарчої будівлі та гаражного приміщення. Окрім того, пошкоджено фасад приватного будинку та автомобіль.
Наслідки атаки "Шахедів" на Київщину / Фото Миколи Калашника та ДСНС
Усі пожежі уже ліквідовано.
"Жителям, чиє майно було пошкоджено, буде надана вся необхідна допомога. Вже працюємо над цим разом з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами", – додав Калашник.
На щастя, минулося без потерпілих.