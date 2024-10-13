Тривога тривала понад 10 годин: якої шкоди наробила атака "Шахедів" на Київщині

В ніч на 13 жовтня російські окупанти вкотре запускали ударні БпЛА на українські міста. Під прицілом ворога опинилася і Київщина.

Про деталі атаки "Шахедів" на регіон розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Він розповів, чи зафіксовані влучання внаслідок ворожих дій окупантів.

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Атака "Шахедів" на Київщину

Сьогодні вночі тривога оголошувалася двічі та тривала більше, ніж 10 годин,

– ідеться в повідомленні.

Глава Київської ОВА зазначив, що в області працювали сили ППО. За його словами, ворожі цілі знищені.

Кравченко вказав, що постраждалих серед населення немає. Також він додав, що влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

У двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджено 3 приватні будинки. Пошкодження незначні,

– зазначив він.

Очільник Київської ОВА додав, що оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків атаки росіян.