Тривога тривала понад 10 годин: якої шкоди наробила атака "Шахедів" на Київщині
Джерело:Київська ОВА
В ніч на 13 жовтня російські окупанти вкотре запускали ударні БпЛА на українські міста. Під прицілом ворога опинилася і Київщина.
Про деталі атаки "Шахедів" на регіон розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Він розповів, чи зафіксовані влучання внаслідок ворожих дій окупантів.
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Атака "Шахедів" на Київщину
Сьогодні вночі тривога оголошувалася двічі та тривала більше, ніж 10 годин,
– ідеться в повідомленні.
Глава Київської ОВА зазначив, що в області працювали сили ППО. За його словами, ворожі цілі знищені.
Кравченко вказав, що постраждалих серед населення немає. Також він додав, що влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.
У двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджено 3 приватні будинки. Пошкодження незначні,
– зазначив він.
Очільник Київської ОВА додав, що оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків атаки росіян.