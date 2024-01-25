Росіяни атакували дронами Дніпропетровщину: в ОВА розповіли про руйнування

Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами. Під прицілом була, зокрема, Дніпропетровська область. Влада регіону розповіла про обстріл та його наслідки.

У ніч проти 25 січня ворог випустив 14 "Шахедів" по нашій державі, 11 з яких вдалось збити ППО. Частина з цих безпілотників рухалася в напрямку Дніпропетровської області. Крім того, цей регіон загарбники обстрілювали з артилерії.

Дивіться також Росіяни хапаються за катастрофу Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні: аналіз ISW

Атака на Дніпропетровщину

Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ніч була неспокійною для двох районів області. Зокрема, у районі Кривого Року спалахнула пожежу на підприємстві, однак її вдалось оперативно ліквідувати.

На Криворіжжя ворог спрямував безпілотники. Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу приборкали,

– йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлось без загиблих і постраждалих. Водночас представники Кривого Рогу заявили, що йдеться про атаку двох ударних БпЛА на Глеюватську громаду.

Додамо, що о 12:00, 25 січня влада Кривого Рогу у виробничих цілях планує вибух у кар'єрі "№2-біс" ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Це Інгулецький та Центрально-Міський райони.

Водночас о 14.00 буде проведено плановий вибух у кар'єрі "Північний". Це Саксаганський та Центрально-Міський райони. Місцевих жителів закликають не панікувати.

Контекст: більше про нічний обстріл

А от Мирівська громада, що на Нікопольщині, потрапила під артобстріл. Також під ударом був райцентр – тобто місто Нікополь.

"Україна має право на захист і право на знищення засобів повітряного нападу агресора", – заявляв нещодавно командувач Повітряних сил, спростовуючи активізацію російської пропаганди навколо ситуації з Іл-76.