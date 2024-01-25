Росіяни атакували дронами Дніпропетровщину: в ОВА розповіли про руйнування

25 січня 2024, 08:15
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Джерело:

Сергій Лисак

Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами. Під прицілом була, зокрема, Дніпропетровська область. Влада регіону розповіла про обстріл та його наслідки.

У ніч проти 25 січня ворог випустив 14 "Шахедів" по нашій державі, 11 з яких вдалось збити ППО. Частина з цих безпілотників рухалася в напрямку Дніпропетровської області. Крім того, цей регіон загарбники обстрілювали з артилерії.

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Атака на Дніпропетровщину

Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ніч була неспокійною для двох районів області. Зокрема, у районі Кривого Року спалахнула пожежу на підприємстві, однак її вдалось оперативно ліквідувати.

На Криворіжжя ворог спрямував безпілотники. Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу приборкали,
– йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлось без загиблих і постраждалих. Водночас представники Кривого Рогу заявили, що йдеться про атаку двох ударних БпЛА на Глеюватську громаду.

Зверніть увагу! А от Мирівська громада, що на Нікопольщині, потрапила під артобстріл. Також під ударом був райцентр – тобто місто Нікополь.
  • Додамо, що о 12:00, 25 січня влада Кривого Рогу у виробничих цілях планує вибух у кар'єрі "№2-біс" ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Це Інгулецький та Центрально-Міський райони.
  • Водночас о 14.00 буде проведено плановий вибух у кар'єрі "Північний". Це Саксаганський та Центрально-Міський райони. Місцевих жителів закликають не панікувати.

Контекст: більше про нічний обстріл

"Україна має право на захист і право на знищення засобів повітряного нападу агресора", – заявляв нещодавно командувач Повітряних сил, спростовуючи активізацію російської пропаганди навколо ситуації з Іл-76.

  • Під час атаки під прицілом була також Одеська область. Перша хвиля "Шахедів" летіла на Одесу орієнтовно після 20:00, 24 січня, друга – вже близько опівночі.
  • Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що у місті спалахнула пожежа. На місце спалаху вирушили вогнеборці для її ліквідації.
  • Сили оборони Півдня зазначали, ворог влучив у промисловий об'єкт, пошкодив житлові будинки та соціальну інфраструктуру.
  • Частина дронів-камікадзе летіла з Приморсько-Ахтарська в Росії, а інші частина – з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
  • За попередньою інформацією, було відомо про двох постраждалих внаслідок атаки. Медики надали необідну допомогу потерпілим.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак