Ворог концентрувався на енергетиці, є влучання, постраждалі, – Гуменюк про атаку на Південь

У ніч на 25 березня окупанти атакували Південь "Шахедами". Російські загарбники вдарили по енергетичній інфраструктурі. На жаль, є влучання уламків та багато постраждалих.

Так, під час цієї атаки агресор концентрувався на об'єктах енергетики. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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Що відомо про руйнування та постраждалих

Вночі 25 березня дронова атака ворога була зосереджена на Одещині й Миколаївщині. Характерною ознакою було те, що перед заходом на удар дронів з акваторії Чорного моря ворог працював тактичною авіацією.

З літака було випущено протирадіолокаційну ракету типу Х-31П, якою ворог, очевидно, намагався знешкодити системи протиповітряної оборони,

– сказала спікерка.

Втім, ракета втратила бойову спроможність у повітрі. Інформація про руйнування не надходила. Однак, дані ще уточнюються.

На наступних хвилях заходів дронів з акваторії Чорного моря ворог концентрувався на об'єктах енергетики. Робота ППО тривала понад 1,5 години. Відпрацювала потужно. Вдалося збити по 4 дрони на Одещині та Миколаївщині.

На жаль, не вдалося уникнути влучання на Миколаївщині в об'єкт енергетики. Пошкоджено сам об'єкт. Сталася пожежа. Рятувальники оперативно загасили її, люди не постраждали.

Уламками одного зі збитих дронів у житловому кварталі Миколаєва пошкоджено двоповерхову будівлю. Постраждали 11 людей. Їм надано медичну допомогу, трьох госпіталізовано,

– розповіла Гуменюк.

Також наголосила, що намагаючись вишукувати об'єкти для ураження ворог спрямовував дрони по житлових кварталах. Баражування снарядів відбувалося серед житлових будинків. У зв'язку з цим наслідки бойової роботи також можуть завдавати пошкоджень.

На Одещині уламками дрона пошкоджено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. У зв'язку з чим відбулося відключення,

– зазначила речниця.

Гуменюк додала, що поступово світло повертається. Енергетики працюють.

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