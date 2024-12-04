Атака "Шахедів", наступ Росії на Сході: хронологія 1015 дня повномасштабної війни
Майже третій рік триває український опір російській агресії. Ворог продовжує наступати на Сході та штурмувати на інших ділянках фронту. Також агресор не відмовляється від повітряних атаки на наші міста.
Про основні події у суспільному і політичному житті країни та світу, повідомляє 24 Канал.
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Станом на ранок 4 грудня у Чорному морі перебувають 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет. У Середземному морі – 6 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 41 ракети. Уночі жителі Рязані повідомляли про вибухи. Вони лунали у районі авіабази Дягілєво, розташованій на західній околиці міста. Уночі росіяни атакували Україну дронами. Тривога поширилася низкою областей. Зокрема, під ударом перебували західні регіони. Україна за одну ніч може запускати більше безпілотників по країні-агресорці, ніж Росія "Шахедів" по Україні, але російська армія швидко реагує та націлюється на місця запуску дронів. Про це розповів Михайло Федоров. За минулу добу російська армія мала частковий успіх поблизу 5 населених пунктів на Донеччині, зокрема в Кураховому. Просування ворога відзначено на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках. Пізно увечері 3 грудня Росія завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Пошкоджено 12 приватних будинків, дитячий садок та інші об'єкти соціальної сфери. Попередньо, росіяни застосували авіаційну крилату ракету Х-59.
У Чорному і Середземному морях – 8 носіїв "Калібрів"
Уночі в Рязані лунали вибухи у районі авіабази
Втрати окупантів станом на 4 грудня
Федоров пояснив, чому не всі українські БпЛА вражають цілі у Росії
Станом на ранок 4 грудня у Чорному морі перебувають 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
У Середземному морі – 6 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 41 ракети.
Уночі жителі Рязані повідомляли про вибухи. Вони лунали у районі авіабази Дягілєво, розташованій на західній околиці міста.
Уночі росіяни атакували Україну дронами. Тривога поширилася низкою областей. Зокрема, під ударом перебували західні регіони.
Україна за одну ніч може запускати більше безпілотників по країні-агресорці, ніж Росія "Шахедів" по Україні, але російська армія швидко реагує та націлюється на місця запуску дронів. Про це розповів Михайло Федоров.
За минулу добу російська армія мала частковий успіх поблизу 5 населених пунктів на Донеччині, зокрема в Кураховому. Просування ворога відзначено на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.
Пізно увечері 3 грудня Росія завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади.
Пошкоджено 12 приватних будинків, дитячий садок та інші об'єкти соціальної сфери.
Попередньо, росіяни застосували авіаційну крилату ракету Х-59.