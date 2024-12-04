Атака "Шахедів", наступ Росії на Сході: хронологія 1015 дня повномасштабної війни

4 грудня 2024, 06:14
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Автор: Анастасія Колеснікова

Майже третій рік триває український опір російській агресії. Ворог продовжує наступати на Сході та штурмувати на інших ділянках фронту. Також агресор не відмовляється від повітряних атаки на наші міста.

Про основні події у суспільному і політичному житті країни та світу, повідомляє 24 Канал.

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07:29, 04 грудня

У Чорному і Середземному морях – 8 носіїв "Калібрів"

Станом на ранок 4 грудня у Чорному морі перебувають 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

У Середземному морі – 6 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 41 ракети.

07:28, 04 грудня

Уночі в Рязані лунали вибухи у районі авіабази

Уночі жителі Рязані повідомляли про вибухи. Вони лунали у районі авіабази Дягілєво, розташованій на західній околиці міста. 

07:26, 04 грудня

Втрати окупантів станом на 4 грудня

За останню добу українські воїни ліквідували ще 1670 окупантів та знищили 175 одиниць ворожої техніки.

Від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 747 тисяч бійців.

06:12, 04 грудня

Уночі росіяни атакували Україну дронами. Тривога поширилася низкою областей. Зокрема, під ударом перебували західні регіони. 

06:11, 04 грудня

Федоров пояснив, чому не всі українські БпЛА вражають цілі у Росії

Україна за одну ніч може запускати більше безпілотників по країні-агресорці, ніж Росія "Шахедів" по Україні, але російська армія швидко реагує та націлюється на місця запуску дронів. Про це розповів Михайло Федоров.

06:10, 04 грудня

За минулу добу російська армія мала частковий успіх поблизу 5 населених пунктів на Донеччині, зокрема в Кураховому. Просування ворога відзначено на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.

06:08, 04 грудня

Пізно увечері 3 грудня Росія завдала ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади.

Пошкоджено 12 приватних будинків, дитячий садок та інші об'єкти соціальної сфери.

Попередньо, росіяни застосували авіаційну крилату ракету Х-59.