Атака "Шахедів", наступ Росії на Сході: хронологія 1015 дня повномасштабної війни

Майже третій рік триває український опір російській агресії. Ворог продовжує наступати на Сході та штурмувати на інших ділянках фронту. Також агресор не відмовляється від повітряних атаки на наші міста.

Про основні події у суспільному і політичному житті країни та світу, повідомляє 24 Канал.

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