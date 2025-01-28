Це жахливо було, – одесити розповіли про наслідки російської атаки

У ніч проти 28 січня росіяни атакували Одесу. Внаслідок цього було зруйновано житлові будинки, а також загорілися легкові автомобілі.

Мешканці міста кажуть, що цієї ночі в Одесі було дуже страшно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Одеса" та "Радіо Свобода".

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Що розповіли мешканці про російську атаку

Власник одного зі згорілих легковиків Геннадій Куліков каже, що у його будинку випало кілька вікон.

Посікло склінням. Слава Богу, немає загиблих, це найголовніше, а те, що залізо згоріло… ну, це війна, і ми переживемо, а "русскій мір" піде у певному напрямку,

– додає чоловік.

Одесити кажуть, що коли прокинулися, бачили автомобілі у вогні. Проте нічого не могли вдіяти, адже, за словами мешканців, "підійти до них було неможливо".

Сусідка Геннадія Алла розповідає, що коли була вибухова хвиля, вони із сім'єю прокинулися та передусім забрали дитину зі своєї кімнати в коридор. Жінка зауважує, що звук "Шахеда" був дуже гучним.

Водночас ще одна одеситка зазначає, що вибух був не один.

Мешканка Одеси розповіла про російську атаку: відео "Радіо Свобода"

Перший раз вийшла, потім наче стихло. Повернулася сюди, знову прилягла, а тоді як бахнуло! За якийсь час знову. І ми всі вибігли. Один розрив, другий, третій. Скло полетіло. Сиділи тремтіли там, у коридорчику маленькому. Це жахливо було,

– каже жінка.

Ще один місцевий житель розповів, що його автівка згоріла, а в домі повибивало вікна. За словами чоловіка, декілька його сусідів внаслідок російської атаки отримали травми.

Нагадаємо, що в ніч на 28 січня Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 4 людини, зокрема госпіталізували 91-річного чоловіка. Іншим постраждалим надали допомогу на місці.

В одному з дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів. Окрім цього, пошкоджено склад із зерном.