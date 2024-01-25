Використали тактичні хитрощі, – ЗСУ розповіли про нічну атаку "Шахедів" росіян

Російські окупанти використали тактичні хитрощі під час нічної атаки дронами Shahed-131/136 на південні регіони України. Про це кажуть в ЗСУ.

Сили оборони Півдня вранці 25 січня проінформували про дві хвилі атак безпілотників на Одесу, де шість людей були поранені. Ворог вдавався до складних маневрувань, заходячи з моря на низьких висотах.

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Наслідки обстрілу "Шахедами"

За даними Сил оборони, протиповітряна оборона збила 11 дронів-камікадзе, але деякі з них долетіли до житлових кварталів. В Хаджибейському районі Одеси один з дронів спричинив пожежу в новобудові, пошкодивши кілька квартир. Одну людину госпіталізували з опіками.

Ворог застосовував вже випробувані тактичні хитрощі – заходив з акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань,

– повідомляють у Силах оборони Півдня.

Ще один уражений дрон пробив дах двоповерхової будівлі в Приморському районі, а вибухова хвиля від падіння іншого БпЛА завдала значних пошкоджень навколишнім будинкам. Чотири людини були пораненні, одну з них деблокували з-під завалів.

Одеса після атаки російських дронів / Фото голови ОВА Олега Кіпера

У промисловому районі Одеси окупанти влучили у складське приміщення меблевого комбінату, спричинивши потужну пожежу. Внаслідок вибуху поранення був поранений чоловік, який проїжджав поруч на велосипеді.

У Збройних Силах нагадують громадянам про необхідність дотримання заходів безпеки та вчасного переходу в укриття. Там наголошують, що загарбники не цураються атакували цивільне населення та інфраструктуру, але оборонці продовжують бойове чергування, захищаючи країну.

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Українські військові активно відстежують ситуацію та готові до відповіді на будь-які дії загарбників. Вони закликають громадян не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу та вживати всіх необхідних заходів для особистої безпеки.