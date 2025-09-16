Політтехнолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу наголосив, що така реакція є ганебною та показовою. Вона аж ніяк не відповідає попереднім заявам Дональда Трампа про сильну та захищену Європу.

Чого хотів досягти Путін?

Ні Польща, ні США не готові подивитися в очі глобальній війні. Безпека східного флангу НАТО стає серйозною проблемою. Володимир Путін випробовує Альянс, здійснює дії, які мають характер повітряного вторгнення.

На думку, Олега Постернака, 19 дронів не могли заблукати. Це не помилка, тому зі словами Трампа точно не можна погодитися. Це спланована завчасно військова конвенційна операція, яка відбувалася з інформаційним впливом на країни НАТО.

Росія настільки знахабніла, що направила два десятки дронів проти ключової країни Альянсу. Кремль нічого не обмежує, це зробили без будь-яких застережень: нахабно, прямо. Росія 10 вересня перейшла "червоний кордон",

– підкреслив політтехнолог.

Після цього Польща закрила кордон з Білоруссю. Це правильний і логічний крок. Найбільше у цій ситуації постраждає Китай, який постачає товари через ці країни. Крім цього, Польща вирішила розмістити 40 тисяч військових уздовж кордону. Це також важливе рішення.

А третє, що було потрібне, але цього не зробили, – направити 20 – 30 розвідувальних дронів у Ленінградську, Смоленську, Тверську області Росії. Мали бути симетричні дії, бо пересічний поляк чи німець бачать, що проти НАТО здійснюють конвенційні дії. Вони розуміють, що Альянс не може їх захистити. Саме це є головною метою Путіна в атаці 10 вересня.

Зараз росіяни зловтішаються та радіють, адже їм вдалося похитнути безпеку НАТО. Найважливіше сьогодні – це відповісти на дії крїни-агресорки. Адже зрозуміло, що наступними після Польщі будуть Литва, Латвія та Естонія.

