Ворог масовано вдарив "Шахедами" по цивільних об'єктах на Полтавщині
- Росія атакувала Полтавщину ударними дронами, завдавши руйнування інфраструктурі в промислових зонах.
- Постраждалих немає.
- Для гасіння пожеж було залучено 19 одиниць техніки та 90 осіб ДСНС.
У ніч проти 28 березня Росія атакувала Полтавську область ударними дронами. Місцева влада заявила про руйнування цивільної інфраструктури.
Ще пізно увечері противник почав бити "Шахедами" по Полтавщині. В ОВА попередили, що є влучання, передає 24 Канал.
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Наслідки ворожого удару
Керівник ОВА Володимир Когут уточнив, що противник завдав масованого удару БпЛА по цивільних об'єктах у промислових зонах на території Полтавської громади. Частину цілей було уражено силами та засобами ППО.
Внаслідок влучань і падіння уламків на 6 різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств.
Унаслідок атаки сталися загоряння загальною площею 2500 квадратних метрів. Станом на 4:00 пожежі на всіх об'єктах ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Всього до гасіння були залучені 19 одиниць техніки та 90 представників особового складу ДСНС.
Росіяни масовано вдарили по Полтавщині / Фото ОВА