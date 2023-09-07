Атака "Шахедів" на Одещину, потужні вибухи в Росії: хронологія 561 дня війни

Про головні новини за 7 вересня, нові воєнні злочини окупантів, успіхи ЗСУ та ситуацію на міжнародній арені у 561 день повномасштабної війни пише 24 Канал.
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Російські пропагандисти заволали, що начебто "збили безпілотник" у Раменському Московської області – неподалік міжнародного аеропорту "Жуковський". Загалом начебто було 3 "дрони" – два летіли на Ростов, а один – на Москву.04:28
Загарбники тиснуть на людей у тимчасово окупованому Енергодарі не лише психологічно. Українців забирають у катівні через те, що в них немає російських паспортів. Про це 24 Каналу розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він зауважив, що катівень дуже багато.03:38
РосЗМІ повідомили про вибухи біля штабу Південного військового округу в центрі Ростова на вулиці Пушкінській. Також писали, що там нібито загорівся автомобіль. Крім того, над Ростовом здійнявся дим і виникла пожежа.03:15
Очільник МВС розповів про жертв внаслідок ракетного удару по Костянтинівці. Наймолодшому загиблому 18 років, найстаршій – 83. Це те, що наразі вдалося ідентифікувати. Деякі тіла вбитих окупантами людей дуже понівечені. Через це призначили ДНК-експертизу. 02:13
Місцеві телеграм-канали писали про вибухи в районі Ізмаїла та Кілії. Попередньо, іранські "Шахеди" знову рухалися в бік портів на Дунаї.01:54
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив про роботу ППО та інших підрозділів в Ізмаїльському районі.01:21
Сумська ОВА зазначила, що працює ППО.01:04
"Кібер Спротив" та InformNapalm оприлюднили унікальні матеріали. Вони доводять, що Росія залучила до загарбницької війни проти України 198 бойовиків з громадянством Куби. Окупанти вербували їх, підготовлювали та навіть переміщували до Росії. Йдеться про цілі підрозділи кубинських найманців.00:56
Східні регіони – загроза застосування балістичного озброєння.00:31
Сумська область – ракетна небезпека.00:30
ЗМІ повідомили про вибухи в Сумах. Оголошена тривога.00:26
Дрони в напрямку Одещини над акваторією Чорного моря.00:04
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА на Херсонщині.