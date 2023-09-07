Атака "Шахедів" на Одещину, потужні вибухи в Росії: хронологія 561 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад півтора року. Сили оборони наступають та ліквідовують загарбників для деокупації рідної землі. Агресор продовжує тактику терору.

Про головні новини за 7 вересня, нові воєнні злочини окупантів, успіхи ЗСУ та ситуацію на міжнародній арені у 561 день повномасштабної війни пише 24 Канал.

Радимо прочитати Росія вдвічі збільшила виробництво ракет: хто їй допомагає отримувати західні технології

Російські пропагандисти заволали, що начебто "збили безпілотник" у Раменському Московської області – неподалік міжнародного аеропорту "Жуковський". Загалом начебто було 3 "дрони" – два летіли на Ростов, а один – на Москву.Загарбники тиснуть на людей у тимчасово окупованому Енергодарі не лише психологічно. Українців забирають у катівні через те, що в них немає російських паспортів. Про це 24 Каналу розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він зауважив, що катівень дуже багато.РосЗМІ повідомили про вибухи біля штабу Південного військового округу в центрі Ростова на вулиці Пушкінській. Також писали, що там нібито загорівся автомобіль. Крім того, над Ростовом здійнявся дим і виникла пожежа.Очільник МВС розповів про жертв внаслідок ракетного удару по Костянтинівці. Наймолодшому загиблому 18 років, найстаршій – 83. Це те, що наразі вдалося ідентифікувати. Деякі тіла вбитих окупантами людей дуже понівечені. Через це призначили ДНК-експертизу.Місцеві телеграм-канали писали про вибухи в районі Ізмаїла та Кілії. Попередньо, іранські "Шахеди" знову рухалися в бік портів на Дунаї.Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив про роботу ППО та інших підрозділів в Ізмаїльському районі.Сумська ОВА зазначила, що працює ППО."Кібер Спротив" та InformNapalm оприлюднили унікальні матеріали. Вони доводять, що Росія залучила до загарбницької війни проти України 198 бойовиків з громадянством Куби. Окупанти вербували їх, підготовлювали та навіть переміщували до Росії. Йдеться про цілі підрозділи кубинських найманців.Східні регіони – загроза застосування балістичного озброєння.Сумська область – ракетна небезпека.ЗМІ повідомили про вибухи в Сумах. Оголошена тривога.Дрони в напрямку Одещини над акваторією Чорного моря.У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА на Херсонщині.