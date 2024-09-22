Вибухи на Хмельниччині та Київщині: хронологія 942 дня війни
В Україні розпочалась 942 доба повномасштабного вторгнення. Сили оборони продовжують стримувати окупантів на усіх напрямках фронту. Російські війська вкотре атакували "Шахедами" мирні міста.
Про головні події дня, втрати ворога, ситуацію на полі бою станом на сьогодні, 22 вересня, – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Пізно увечері 21 вересня окупанти обстріляли Харків авіабомбами, влучивши біля під'їзду житлового багатоповерхового будинку. Внаслідок обстрілу постраждали понад 20 людей, зокрема троє дітей, та було евакуйовано понад 80 мешканців з багатоповерхівки. Згодом з'явились кадри з місця атаки. Близько 02:00 повідомили про звуки вибухів на Хмельниччині. А потім ще раз – ближче до 3 ранку. Вибухи лунали з району Старокостянтинова та з самого обласного центру. Моніторингові канали та Повітряні сили фіксували рух "Шахедів". Звечора росіяни знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". О 01:36 Київська ОВА повідомила, що в області працює ППО.
Пізно увечері 21 вересня окупанти обстріляли Харків авіабомбами, влучивши біля під'їзду житлового багатоповерхового будинку.
Внаслідок обстрілу постраждали понад 20 людей, зокрема троє дітей, та було евакуйовано понад 80 мешканців з багатоповерхівки.
Згодом з'явились кадри з місця атаки.
Близько 02:00 повідомили про звуки вибухів на Хмельниччині. А потім ще раз – ближче до 3 ранку.
Вибухи лунали з району Старокостянтинова та з самого обласного центру. Моніторингові канали та Повітряні сили фіксували рух "Шахедів".
Звечора росіяни знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".
О 01:36 Київська ОВА повідомила, що в області працює ППО.