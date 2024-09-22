Вибухи на Хмельниччині та Київщині: хронологія 942 дня війни

06:20, 22 вересня

Близько 02:00 повідомили про звуки вибухів на Хмельниччині. А потім ще раз – ближче до 3 ранку.

Вибухи лунали з району Старокостянтинова та з самого обласного центру. Моніторингові канали та Повітряні сили фіксували рух "Шахедів".