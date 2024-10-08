Окупанти запускали на Україну "Шахеди": де була загроза атаки

Після півночі 8 жовтня ворог скерував ударні дрони на Одеську область та інші регіони. Зранку повітряна тривога дійшла до Київщини, де зафіксували активність безпілотника невизначеного типу.

Про рух БпЛА інформують Повітряні сили. 24 Канал публікує усю інформацію про тривоги та про те, де є зараз найбільша загроза від безпілотників ворога.

Минулого дня Збито 2 "Кинджали" та понад 30 "Шахедів": у Повітряних силах повідомили деталі атаки ворога

Атака "Шахедів" 8 жовтня: що відбувається

10:04, 08 жовтня В Київській області оголосили відбій тривоги. 08:38, 08 жовтня Моніторингові канали пишуть про рух невстановленого БпЛА з Київщини на Житомирщину. Там додали, що курс західний. 08:14, 08 жовтня О 08:14 на Київщині пролунали вибухи. У Київській ОВА підтвердили, що у повітряному просторі дійсно зафіксували безпілотники й по них вже працюють сили ППО. 08:03, 08 жовтня У ПС повідомили про можливу роботу ППО на Київщині. 07:47, 08 жовтня В Київській області оголосили повітряну тривогу. В ПС зазначили, що спостерігається активність БпЛА невизначеного типу. 07:44, 08 жовтня Керівник ЦПД РНБО зазначив, що ""Шахеди" традиційно вдень виступають у ролі розвіддронів, уважно". 05:57, 08 жовтня Рівненщина – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Тривога тепер і там. 05:50, 08 жовтня Відбій у Вінницькій області. Хмельниччина та Тернопільщина ще "червоні". 05:28, 08 жовтня Відбій на Півдні. 05:23, 08 жовтня Тернопільщина – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. 05:13, 08 жовтня Зараз є "Шахеди": – на Сумщині в напрямку Полтавщини.

– з Одещини продовжують рух до Вінниччини.

– на Вінниччині тримають курс до Хмельниччини. 05:02, 08 жовтня Харківщина – загроза застосування ударних БпЛА! Також "Шахеди" на Сумщині в районі Сум. Перебувайте в укриттях, можлива робота ППО. 04:52, 08 жовтня Хмельницька область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. 04:33, 08 жовтня Повітряні сили повідомляють про "Шахеди" на Сумщині, вони летять у напрямку Полтавщини. Також "Шахеди" з Одещини біля кордону з Молдовою продовжують рух в напрямку Вінниччини. І "Шахеди" на Вінниччині тримають курс у бік Хмельниччини. 04:26, 08 жовтня БпЛА невизначеного типу на Сумщині, курсом на південь. Можлива робота ППО. В області тривога. 04:15, 08 жовтня Зараз "Шахеди" ще рухаються з Херсонщини в напрямку Одещини, інші – з Одещини в напрямку Вінниччини. І ще є на Вінниччині, які тримають курс на північний захід. 03:50, 08 жовтня Вінницька область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.



Відбій у Кіровоградській області. 03:28, 08 жовтня Повітряні сили фіксують БпЛА ворога в Одеській області, що рухаються північно-західним курсом. І ще дрони з Чорного моря на Миколаївщину та на півночі області курсом на Кіровоградщину. Там вже оголосили тривогу. 03:21, 08 жовтня Харківська область – відбій, у 3 південних областях тривога триває. 02:37, 08 жовтня Дніпропетровська область – відбій, тривога зараз в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також на Харківщині. 02:04, 08 жовтня Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Також нова група "Шахедів" в акваторії Чорного моря – тримає курс Чорноморськ. 01:57, 08 жовтня Жителі Одеського району, прошу вас не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги, небезпека лишається! – очільник Одеської ОВА. Моніторингові спільноти вказують, що пуски ворогом "Шахедів" тривають, а отже триває й загроза. 01:45, 08 жовтня Повітряна тривога станом на цей час у таких областях / Ілюстрація alerts.in.ua 01:26, 08 жовтня Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. 01:19, 08 жовтня "Шахеди" в акваторії Чорного моря в районі Одеси. БпЛА в районі Запоріжжя.



Не ігноруйте сигнал тривоги, перебувайте в укриттях. 01:15, 08 жовтня Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. 01:13, 08 жовтня Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Ударні БпЛА над містом, – міський голова Труханов. 00:55, 08 жовтня Миколаївська та Одеська області – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. 00:45, 08 жовтня Повітряні сили пишуть про "Шахеди" на Херсонщині, що рухаються в напрямку Чорного моря курсом на Одещину!