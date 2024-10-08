Окупанти запускали на Україну "Шахеди": де була загроза атаки
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Після півночі 8 жовтня ворог скерував ударні дрони на Одеську область та інші регіони. Зранку повітряна тривога дійшла до Київщини, де зафіксували активність безпілотника невизначеного типу.
Про рух БпЛА інформують Повітряні сили. 24 Канал публікує усю інформацію про тривоги та про те, де є зараз найбільша загроза від безпілотників ворога.
Минулого дня Збито 2 "Кинджали" та понад 30 "Шахедів": у Повітряних силах повідомили деталі атаки ворога
Атака "Шахедів" 8 жовтня: що відбувається
В Київській області оголосили відбій тривоги. Моніторингові канали пишуть про рух невстановленого БпЛА з Київщини на Житомирщину. Там додали, що курс західний. О 08:14 на Київщині пролунали вибухи. У Київській ОВА підтвердили, що у повітряному просторі дійсно зафіксували безпілотники й по них вже працюють сили ППО. У ПС повідомили про можливу роботу ППО на Київщині. В Київській області оголосили повітряну тривогу. В ПС зазначили, що спостерігається активність БпЛА невизначеного типу. Керівник ЦПД РНБО зазначив, що ""Шахеди" традиційно вдень виступають у ролі розвіддронів, уважно". Рівненщина – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Тривога тепер і там. Відбій у Вінницькій області. Хмельниччина та Тернопільщина ще "червоні". Відбій на Півдні. Тернопільщина – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Зараз є "Шахеди": – на Сумщині в напрямку Полтавщини. Харківщина – загроза застосування ударних БпЛА! Також "Шахеди" на Сумщині в районі Сум. Перебувайте в укриттях, можлива робота ППО. Хмельницька область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Повітряні сили повідомляють про "Шахеди" на Сумщині, вони летять у напрямку Полтавщини. Також "Шахеди" з Одещини біля кордону з Молдовою продовжують рух в напрямку Вінниччини. І "Шахеди" на Вінниччині тримають курс у бік Хмельниччини. БпЛА невизначеного типу на Сумщині, курсом на південь. Можлива робота ППО. В області тривога. Зараз "Шахеди" ще рухаються з Херсонщини в напрямку Одещини, інші – з Одещини в напрямку Вінниччини. І ще є на Вінниччині, які тримають курс на північний захід. Вінницька область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Повітряні сили фіксують БпЛА ворога в Одеській області, що рухаються північно-західним курсом. І ще дрони з Чорного моря на Миколаївщину та на півночі області курсом на Кіровоградщину. Там вже оголосили тривогу. Харківська область – відбій, у 3 південних областях тривога триває. Дніпропетровська область – відбій, тривога зараз в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також на Харківщині. Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Також нова група "Шахедів" в акваторії Чорного моря – тримає курс Чорноморськ. Жителі Одеського району, прошу вас не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги, небезпека лишається! – очільник Одеської ОВА. Моніторингові спільноти вказують, що пуски ворогом "Шахедів" тривають, а отже триває й загроза. Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. "Шахеди" в акваторії Чорного моря в районі Одеси. БпЛА в районі Запоріжжя. Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Ударні БпЛА над містом, – міський голова Труханов. Миколаївська та Одеська області – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Повітряні сили пишуть про "Шахеди" на Херсонщині, що рухаються в напрямку Чорного моря курсом на Одещину!
– з Одещини продовжують рух до Вінниччини.
– на Вінниччині тримають курс до Хмельниччини.
Відбій у Кіровоградській області.
Не ігноруйте сигнал тривоги, перебувайте в укриттях.
В Київській області оголосили відбій тривоги.
Моніторингові канали пишуть про рух невстановленого БпЛА з Київщини на Житомирщину. Там додали, що курс західний.
О 08:14 на Київщині пролунали вибухи. У Київській ОВА підтвердили, що у повітряному просторі дійсно зафіксували безпілотники й по них вже працюють сили ППО.
У ПС повідомили про можливу роботу ППО на Київщині.
В Київській області оголосили повітряну тривогу. В ПС зазначили, що спостерігається активність БпЛА невизначеного типу.
Керівник ЦПД РНБО зазначив, що ""Шахеди" традиційно вдень виступають у ролі розвіддронів, уважно".
Рівненщина – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Тривога тепер і там.
Відбій у Вінницькій області. Хмельниччина та Тернопільщина ще "червоні".
Відбій на Півдні.
Тернопільщина – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Зараз є "Шахеди":
– на Сумщині в напрямку Полтавщини.
Харківщина – загроза застосування ударних БпЛА! Також "Шахеди" на Сумщині в районі Сум. Перебувайте в укриттях, можлива робота ППО.
Хмельницька область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Повітряні сили повідомляють про "Шахеди" на Сумщині, вони летять у напрямку Полтавщини.
Також "Шахеди" з Одещини біля кордону з Молдовою продовжують рух в напрямку Вінниччини. І "Шахеди" на Вінниччині тримають курс у бік Хмельниччини.
БпЛА невизначеного типу на Сумщині, курсом на південь. Можлива робота ППО. В області тривога.
Зараз "Шахеди" ще рухаються з Херсонщини в напрямку Одещини, інші – з Одещини в напрямку Вінниччини. І ще є на Вінниччині, які тримають курс на північний захід.
Вінницька область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Повітряні сили фіксують БпЛА ворога в Одеській області, що рухаються північно-західним курсом. І ще дрони з Чорного моря на Миколаївщину та на півночі області курсом на Кіровоградщину. Там вже оголосили тривогу.
Харківська область – відбій, у 3 південних областях тривога триває.
Дніпропетровська область – відбій, тривога зараз в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також на Харківщині.
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Також нова група "Шахедів" в акваторії Чорного моря – тримає курс Чорноморськ.
Жителі Одеського району, прошу вас не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги, небезпека лишається! – очільник Одеської ОВА. Моніторингові спільноти вказують, що пуски ворогом "Шахедів" тривають, а отже триває й загроза.
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
"Шахеди" в акваторії Чорного моря в районі Одеси. БпЛА в районі Запоріжжя.
Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Ударні БпЛА над містом, – міський голова Труханов.
Миколаївська та Одеська області – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Повітряні сили пишуть про "Шахеди" на Херсонщині, що рухаються в напрямку Чорного моря курсом на Одещину!