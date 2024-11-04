Росія запустила "Шахеди": тривога дійшла до Київщини

4 листопада 2024, 21:13
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Автор: Ірина Марціяш

Російська армія вкотре тероризує населення України. Так, ввечері 4 листопада ворог запустив по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед".

Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Які області під загрозою атаки "Шахедів"

22:31, 04 листопада

Тривогу оголосили в Київській області.

21:07, 04 листопада

В Повітряних силах просять жителів Миргорода залишатися в укриттях.

21:06, 04 листопада

Частина ударних БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

20:38, 04 листопада

"Шахеди" рухаються в напрямку Полтавщини.

20:07, 04 листопада

Група ударних БпЛА у передмісті Сум.