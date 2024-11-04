Росія запустила "Шахеди": тривога дійшла до Київщини
Російська армія вкотре тероризує населення України. Так, ввечері 4 листопада ворог запустив по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед".
Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Які області під загрозою атаки "Шахедів"
Тривогу оголосили в Київській області. В Повітряних силах просять жителів Миргорода залишатися в укриттях. Частина ударних БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини. "Шахеди" рухаються в напрямку Полтавщини. Група ударних БпЛА у передмісті Сум.
Тривогу оголосили в Київській області.
В Повітряних силах просять жителів Миргорода залишатися в укриттях.
Частина ударних БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини.
"Шахеди" рухаються в напрямку Полтавщини.
Група ударних БпЛА у передмісті Сум.