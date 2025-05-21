У Сумах сталая мсштабна пожежа на місці удару: в ДСНС показали моторошне відео
- У Сумах сталася масштабна пожежа після російської атаки на промислові об'єкти в ніч на 21 травня, рятувальники ДСНС працювали до ранку.
- Внаслідок обстрілу загиблих не було, але один чоловік дістав поранення.
Російська атака по Сумах спричинила масштабну пожежу. Ворог вдарив по місту 21 травня. На місці працювали рятувальники ДСНС.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
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Після атаки на Суми розпочалася пожежа
Російські війська в ніч на 21 травня вдарили по промислових об’єктах Сумської громади.
Влучання були зафіксовані по двох підприємствах: 5 влучань ворог здійснив по одному та 2 – по іншому. Унаслідок атаки сталося часткове руйнування будівлі та виникла масштабна пожежа. Вогнеборці працювали до ранку одночасно на трьох локаціях. Роботи виконувалися в складних умовах.
Попри всі складнощі та високе пожежне навантаження, співробітники ДСНС ліквідували всі осередки горіння,
– йдеться в повідомленні.
Рятувальники гасили пожежу в Сумській громаді / Фото ДСНС України
Рятувальники залучали для подолання наслідків атаки спеціальну техніку для підвозу води та здійснення гасіння на висоті. На певний час роботи призупинялися через загрозу повторних ударів з боку ворога.
У складних умовах рятувальники ліквідували наслідки атаки на Суми: дивіться відео
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Сумської громади загиблих не було, але один чоловік дістав поранення.
Цієї ночі вибухи також лунали в Харкові, на Київщині та в столиці. Росіяни вчергове атакували Україну дронами-камікадзе.