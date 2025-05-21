У Сумах сталая мсштабна пожежа на місці удару: в ДСНС показали моторошне відео

Російська атака по Сумах спричинила масштабну пожежу. Ворог вдарив по місту 21 травня. На місці працювали рятувальники ДСНС.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Після атаки на Суми розпочалася пожежа

Російські війська в ніч на 21 травня вдарили по промислових об’єктах Сумської громади.

Влучання були зафіксовані по двох підприємствах: 5 влучань ворог здійснив по одному та 2 – по іншому. Унаслідок атаки сталося часткове руйнування будівлі та виникла масштабна пожежа. Вогнеборці працювали до ранку одночасно на трьох локаціях. Роботи виконувалися в складних умовах.

Попри всі складнощі та високе пожежне навантаження, співробітники ДСНС ліквідували всі осередки горіння,

– йдеться в повідомленні.

Рятувальники гасили пожежу в Сумській громаді / Фото ДСНС України

Рятувальники залучали для подолання наслідків атаки спеціальну техніку для підвозу води та здійснення гасіння на висоті. На певний час роботи призупинялися через загрозу повторних ударів з боку ворога.

У складних умовах рятувальники ліквідували наслідки атаки на Суми: дивіться відео

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Сумської громади загиблих не було, але один чоловік дістав поранення.

Цієї ночі вибухи також лунали в Харкові, на Київщині та в столиці. Росіяни вчергове атакували Україну дронами-камікадзе.