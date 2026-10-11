Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Росія запустила ударні дрони по Україні: які міста під загрозою
11 жовтня, 21:45
3

Росія запустила ударні дрони по Україні: які міста під загрозою

Вероніка Соцкова

Увечері 11 жовтня російські війська знову атакували Україну ударними безпілотниками. У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих БпЛА.

24 Канал стежить за ситуацією та збирає головну інформацію про повітряну атаку.

Де зараз небезпека?

Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, наслідки російських обстрілів, а також про головні новини України та світу ви можете дізнаватися в телеграм-каналі 24 Каналу.

 

 


 

21:42, 11 жовтня

Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний

21:30, 11 жовтня

КАБи на Запоріжжі

21:28, 11 жовтня

БпЛА на Сумщині повз Хотинь на Суми

21:17, 11 жовтня

Реактивний БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину

21:16, 11 жовтня

Запоріжжя: БпЛА в напрямку міста

21:13, 11 жовтня

Житомирщина: реактивний БпЛА курсом на н.п. Народичі

21:11, 11 жовтня

Чернігівщина:

реактивний БпЛА курсом на Городню

реактивний БпЛА курсом на Ріпки

21:02, 11 жовтня

Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний

Пов'язані теми:

Новини України
Повітряна тривога
Масована атака по Україні
Сили безпілотних систем