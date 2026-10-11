Росія запустила ударні дрони по Україні: які міста під загрозою

Увечері 11 жовтня російські війська знову атакували Україну ударними безпілотниками. У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих БпЛА.

24 Канал стежить за ситуацією та збирає головну інформацію про повітряну атаку.

Де зараз небезпека?

Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

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