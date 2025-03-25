Росія вкотре випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза
Росія в черговий раз випустила по Україні "Шахеди" ввечері 25 березня. Через це у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Кремль розкрив перелік об'єктів, які не можна атакувати
Запоріжжя – ворожий БпЛА з півдня у напрямку міста! Кривий Ріг – БпЛА з півдня у напрямку міста! Перебувайте в укриттях. Група БпЛА на межі Сумщини та Харківщини у південно-західному напрямку. Група БпЛА на півночі Харківщини. БпЛА з Харківщини на Полтавщину. БпЛА на Полтавщині курсом на захід. Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину. Декілька груп БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину та Миколаївщину.
Запоріжжя – ворожий БпЛА з півдня у напрямку міста!
Кривий Ріг – БпЛА з півдня у напрямку міста! Перебувайте в укриттях.
Група БпЛА на межі Сумщини та Харківщини у південно-західному напрямку.
Група БпЛА на півночі Харківщини. БпЛА з Харківщини на Полтавщину.
БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.
Декілька груп БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину та Миколаївщину.