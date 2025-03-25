Укр Рус
24 Канал Новини України Росія вкотре випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза
25 березня, 22:22
8

Росія вкотре випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза

Ярослав Погончук

Росія в черговий раз випустила по Україні "Шахеди" ввечері 25 березня. Через це у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Кремль розкрив перелік об'єктів, які не можна атакувати

22:51, 25 березня

  • Група БпЛА на Дніпропетровщини курсом з півночі на Кривий Ріг.
  • БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.
  • БпЛА на Запоріжжі курсом на захід.
  • Група БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
22:35, 25 березня

Запоріжжя – ворожий БпЛА з півдня у напрямку міста!

22:24, 25 березня

Кривий Ріг – БпЛА з півдня у напрямку міста! Перебувайте в укриттях.

22:13, 25 березня

  • Декілька груп БпЛА з Херсонщини та Миколаївщини на Дніпропетровщину (Криворізький район).
  • Декілька груп БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
  • БпЛА з Черкащини на Кіровоградщину.
  • БпЛА з Полтавщини у південно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА на Харківщині, постійно змінюють курс.
21:51, 25 березня

  • Декілька груп БпЛА на межі Сумщини та Харківщини.
  • Група БпЛА на півночі Харківщини.
  • БпЛА з Полтавщини у південно-західному напрямку.
  • БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя.
  • Група БпЛА на Дніпропетровщини курсом на північ.
  • Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
21:25, 25 березня

Група БпЛА на межі Сумщини та Харківщини у південно-західному напрямку.

Група БпЛА на півночі Харківщини. БпЛА з Харківщини на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщині курсом на захід.

Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.

Декілька груп БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину та Миколаївщину.

21:06, 25 березня

  • БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА на Харківщині курсом на захід.
  • Декілька груп БпЛА на межі Херсонщини та Миколаївщини.
  • Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.