Росія вкотре випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза

Росія в черговий раз випустила по Україні "Шахеди" ввечері 25 березня. Через це у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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