Росія запустила по Україні "Шахеди": для яких областей небезпека
28 вересня 2024, 22:13Читать новость на русском
Росія в черговий раз випустила по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". У частині областей оголошено повітряну тривогу.
Про загрозу загроза застосування ударних БпЛА повідомили Повітряні сили. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Наразі група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухається в західному напрямку. Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.
21:56, 28 вересня
21:36, 28 вересня
Наразі група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухається в західному напрямку.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.