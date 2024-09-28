Росія запустила по Україні "Шахеди": для яких областей небезпека

28 вересня 2024, 22:13
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Автор: Ярослав Погончук

Росія в черговий раз випустила по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". У частині областей оголошено повітряну тривогу.

Про загрозу загроза застосування ударних БпЛА повідомили Повітряні сили. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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21:56, 28 вересня

Наразі група "Шахедів" спостерігається у Сумській області, рухається в західному напрямку.

21:36, 28 вересня

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.