Атака "Шахедів" по Україні, Росія тисне на фронті: хронологія 1162 дня війни

В Україні розпочалася 1162 доба повномасштабної війни. Українські військові продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії фронту, відтісняючи їх. Водночас Росія продовжує атаки.

Актуальну інформацію про поточну ситуацію на фронті та міжнародній арені, російські атаки та їхні наслідки, а також нові злочини противника проти України, розповідає 24 Канал.

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