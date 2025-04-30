Атака "Шахедів" по Україні, Росія тисне на фронті: хронологія 1162 дня війни
В Україні розпочалася 1162 доба повномасштабної війни. Українські військові продовжують стримувати наступ ворога на усій лінії фронту, відтісняючи їх. Водночас Росія продовжує атаки.
Актуальну інформацію про поточну ситуацію на фронті та міжнародній арені, російські атаки та їхні наслідки, а також нові злочини противника проти України, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Що відомо про винищувач МіГ-31К, який Росія підняла в повітря 30 квітня
Що відбулося за добу
За словами Келлога, під час переговорів у Лондоні українська та американська делегації розробили список умов, який містить 22 дії для укладання потенційної мирної угоди. Українцям сподобалися не всі, але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви виробите. Це нормально, коли у вас є якісь переговори. Але я думаю, що ми з ними у досить хорошому становищі… коли йдеться про українців, нам дуже комфортно там, де ми зараз перебуваємо, Сергій Лисак розповів, що унаслідок атаки ударних БпЛА типу "Шахед" по Дніпру зафіксовано кілька пожеж та пошкоджено приватні будинки. На жаль, відомо про загиблого, Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що внаслідок російської атаки на Дніпро було понівечено щонайменше 5 приватних будинків. "Наразі відомо, що внаслідок обстрілу було травмовано одну людину. Сподіваємося, ця кількість не зростатиме", – написав Філатов. Внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоповерхові будинки, приватні оселі, автомобілі, підприємства та 2 міські лікарні. Загалом під ударом були такі райони: Загалом внаслідок ударів російських БпЛА виникло 10 осередків займань, за словами речника обласного управління ДСНС Євгена Василенка. Кількість постраждалих зросла до 39.
Келлог заявив, що США та Україна узгодили 22 дії для миру на переговорах у Лондоні
– зазначив Келлог.
У Дніпрі понівечено приватні будинки, є постраждалий та жертва
– також написав він.
Внаслідок ударів по Харкову пошкоджені 2 міські лікарні
За словами Келлога, під час переговорів у Лондоні українська та американська делегації розробили список умов, який містить 22 дії для укладання потенційної мирної угоди.
Українцям сподобалися не всі, але нікому не сподобається остаточна позиція, яку ви виробите. Це нормально, коли у вас є якісь переговори. Але я думаю, що ми з ними у досить хорошому становищі… коли йдеться про українців, нам дуже комфортно там, де ми зараз перебуваємо,
Сергій Лисак розповів, що унаслідок атаки ударних БпЛА типу "Шахед" по Дніпру зафіксовано кілька пожеж та пошкоджено приватні будинки.
На жаль, відомо про загиблого,
Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що внаслідок російської атаки на Дніпро було понівечено щонайменше 5 приватних будинків.
"Наразі відомо, що внаслідок обстрілу було травмовано одну людину. Сподіваємося, ця кількість не зростатиме", – написав Філатов.
Внаслідок обстрілу були пошкоджені багатоповерхові будинки, приватні оселі, автомобілі, підприємства та 2 міські лікарні. Загалом під ударом були такі райони:
Загалом внаслідок ударів російських БпЛА виникло 10 осередків займань, за словами речника обласного управління ДСНС Євгена Василенка. Кількість постраждалих зросла до 39.