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24 Канал Новини України Ворог знову б'є "Шахедами" по Україні: в яких регіонах є загроза атаки
30 жовтня, 20:14
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Ворог знову б'є "Шахедами" по Україні: в яких регіонах є загроза атаки

Дарія Черниш

Російські війська продовжують запускати по Україні ударні безпілотники та інші повітряні цілі. Через загрозу обстрілу у низці областей оголошена повітряна тривога.

Про напрямок руху цілей та загрозу для населених пунктів повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де зараз небезпека?

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту

 

20:30, 30 жовтня

Харків: реактивний БпЛА у напрямку міста з півночі

20:29, 30 жовтня

Реактивний БпЛА з Житомирщини курсом на Рівненщину (Сарни/Дубровиця)

20:21, 30 жовтня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя.

20:11, 30 жовтня

Дніпро: реактивні БпЛА у напрямку міста зі сходу.

20:06, 30 жовтня

Група реактивних БпЛА з півночі Київщини на Житомирщину західним курсом.

19:53, 30 жовтня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

19:52, 30 жовтня

Реактивні БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини.

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