Ворог знову б'є "Шахедами" по Україні: в яких регіонах є загроза атаки

Російські війська продовжують запускати по Україні ударні безпілотники та інші повітряні цілі. Через загрозу обстрілу у низці областей оголошена повітряна тривога.

Про напрямок руху цілей та загрозу для населених пунктів повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де зараз небезпека?

Повітряна тривога в Україні: дивіться карту