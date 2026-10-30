Ворог знову б'є "Шахедами" по Україні: в яких регіонах є загроза атаки
Російські війська продовжують запускати по Україні ударні безпілотники та інші повітряні цілі. Через загрозу обстрілу у низці областей оголошена повітряна тривога.
Про напрямок руху цілей та загрозу для населених пунктів повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
Де зараз небезпека?
Повітряна тривога в Україні: дивіться карту
Харків: реактивний БпЛА у напрямку міста з півночі Реактивний БпЛА з Житомирщини курсом на Рівненщину (Сарни/Дубровиця) Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя. Дніпро: реактивні БпЛА у напрямку міста зі сходу. Група реактивних БпЛА з півночі Київщини на Житомирщину західним курсом. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину. Реактивні БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини.
Харків: реактивний БпЛА у напрямку міста з півночі
Реактивний БпЛА з Житомирщини курсом на Рівненщину (Сарни/Дубровиця)
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя.
Дніпро: реактивні БпЛА у напрямку міста зі сходу.
Група реактивних БпЛА з півночі Київщини на Житомирщину західним курсом.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Реактивні БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини.