Окупанти запустили на Україну "Шахеди": які регіони під загрозою атаки

Окупаційні війська Росії продовжують тероризувати мирні міста України. Ввечері 16 серпня загарбники вкотре випустили "Шахеди" по Україні.

Тривогу оголошено відразу у декількох областях. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Кули летять ворожі "Шахеди"