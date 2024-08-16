Окупанти запустили на Україну "Шахеди": які регіони під загрозою атаки
Окупаційні війська Росії продовжують тероризувати мирні міста України. Ввечері 16 серпня загарбники вкотре випустили "Шахеди" по Україні.
Тривогу оголошено відразу у декількох областях. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Кули летять ворожі "Шахеди"
В Києві та областях оголосили відбій ракетної небезпеки. Київська, Черкаська, Кіровоградська області – ракетна небезпека! БпЛА через Сумщину, в південно-західному напрямку. Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.
В Києві та областях оголосили відбій ракетної небезпеки.
Київська, Черкаська, Кіровоградська області – ракетна небезпека!
БпЛА через Сумщину, в південно-західному напрямку.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.