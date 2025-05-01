Пошкоджено навчальний заклад, будинок у вогні: в ОВА показали наслідки атаки на Запоріжжя

Увечері 1 травня російська армія запустила групу "Шахедів" по Запоріжжю. Дрони впали в різних районах міста, внаслідок цього сталися масштабні загоряння.

Про наслідки атаки на Запоріжжя 24 Канал пише з посиланням на керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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У Запоріжжі палає житловий будинок

Внаслідок атаки росіян по Запоріжжю загинув чоловік. Щонайменше 8 людей отримали поранення та були доставлені до лікарні. На місцях прильотів працюють рятувальники та медики. Найбільше постраждав житловий будинок – там зруйновано верхні поверхи та почалася пожежа.

У Запоріжжі ворожий дрон влучив у житловий будинок / Фото Запорізької ОВА

Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським, аварійним службам, комунальникам, службам соцзахисту, громадським організаціям і волонтерам за те, що оперативно стаєте до ліквідації наслідків ударів і приходите на допомогу людям. Ворог безжальний. Але разом ми – непереможні,

– написав Іван Федоров.

На місці атаки триває рятувальна операція / Фото Запорізької ОВА

Окрім будинку руйнувань зазнав заклад освіти. там пошкоджено скління спортзалу.

"Шахед" пошкодив будівлю навчального закладу в Запоріжжі / Фото Запорізької ОВА

За інформацією Суспільного, рятувальники тримають контакт із чоловіком, який залишився під завалами. Він, на щастя, свідомості, лише скаржиться на біль у руці.

У Запоріжжі ліквідовують наслідки атаки: дивіться відео

Пожежа в житловому будинку в Запоріжжі: відео

Нагадаємо, жителі Запоріжжя чули щонайменше 10 вибухів під час нинішньої атаки дронами-камікадзе.