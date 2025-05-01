Пошкоджено навчальний заклад, будинок у вогні: в ОВА показали наслідки атаки на Запоріжжя
- Внаслідок атаки російськими дронами на Запоріжжя загинув чоловік.
- Пошкоджено житловий будинок і навчальний заклад, рятувальники проводять операцію на місці події.
Увечері 1 травня російська армія запустила групу "Шахедів" по Запоріжжю. Дрони впали в різних районах міста, внаслідок цього сталися масштабні загоряння.
Про наслідки атаки на Запоріжжя 24 Канал пише з посиланням на керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.
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У Запоріжжі палає житловий будинок
Внаслідок атаки росіян по Запоріжжю загинув чоловік. Щонайменше 8 людей отримали поранення та були доставлені до лікарні. На місцях прильотів працюють рятувальники та медики. Найбільше постраждав житловий будинок – там зруйновано верхні поверхи та почалася пожежа.
У Запоріжжі ворожий дрон влучив у житловий будинок / Фото Запорізької ОВА
Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським, аварійним службам, комунальникам, службам соцзахисту, громадським організаціям і волонтерам за те, що оперативно стаєте до ліквідації наслідків ударів і приходите на допомогу людям. Ворог безжальний. Але разом ми – непереможні,
– написав Іван Федоров.
На місці атаки триває рятувальна операція / Фото Запорізької ОВА
Окрім будинку руйнувань зазнав заклад освіти. там пошкоджено скління спортзалу.
"Шахед" пошкодив будівлю навчального закладу в Запоріжжі / Фото Запорізької ОВА
За інформацією Суспільного, рятувальники тримають контакт із чоловіком, який залишився під завалами. Він, на щастя, свідомості, лише скаржиться на біль у руці.
У Запоріжжі ліквідовують наслідки атаки: дивіться відео
Пожежа в житловому будинку в Запоріжжі: відео
Нагадаємо, жителі Запоріжжя чули щонайменше 10 вибухів під час нинішньої атаки дронами-камікадзе.