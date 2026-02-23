Атака БпЛА на Запоріжжя забрала життя чоловіка, пошкоджено промисловий об'єкт
- Внаслідок атаки дронів на Запоріжжя загинув 33-річний чоловік, ще один чоловік 45 років отримав поранення.
- Пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.
Окупанти вдарили по Запоріжжю дронами. На жаль, не минулося без жертв і постраждалих.
️З вечора минулої доби до ранку 23 лютого противник не припиняв атаку БпЛа на Запоріжжя. У місті лунали вибухи. Про це розповів глава ОВА Іван Федоров.
Які наслідки атаки Росії на Запоріжжя?
За словами посадовця, ворог вдарив по місту дронами. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Загинув 33-річний чоловік, ще один чоловік 45 років отримав поранення.
Пізно увечері 22 лютого Федоров також повідомляв про те, що росіяни вкотре за день атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя.
До слова, вранці 23 лютого окупанти вдарили ракетою по Харкову. Під ударом опинився Холодногірський район міста.
Що відомо про останні атаки Росії на Запоріжжя?
- У ніч проти 20 лютого Росія атакувала критичну інфраструктуру Запоріжжя. Без електропостачання залишилось 41 тисяча абонентів.
- 17 лютого увечері російські війська вдарили по Запоріжжю ударними дронами, пошкодивши житлову забудову. Загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення, серед них були діти.
- 6 лютого ворожий обстріл Запоріжжя пошкодив приватні будинки та об'єкти інфраструктури. Без світла залишалися 12 тисяч абонентів. Поранення отримали 14-річний хлопець і 40-річний чоловік. У Вільнянську внаслідок удару дрона загинуло подружжя – 49-річний чоловік і 48-річна жінка. Їхній будинок зруйновано.