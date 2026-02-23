Атака БпЛА на Запоріжжя забрала життя чоловіка, пошкоджено промисловий об'єкт

Окупанти вдарили по Запоріжжю дронами. На жаль, не минулося без жертв і постраждалих.

️З вечора минулої доби до ранку 23 лютого противник не припиняв атаку БпЛа на Запоріжжя. У місті лунали вибухи. Про це розповів глава ОВА Іван Федоров.

Які наслідки атаки Росії на Запоріжжя?

За словами посадовця, ворог вдарив по місту дронами. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. Загинув 33-річний чоловік, ще один чоловік 45 років отримав поранення.

Пізно увечері 22 лютого Федоров також повідомляв про те, що росіяни вкотре за день атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя.

До слова, вранці 23 лютого окупанти вдарили ракетою по Харкову. Під ударом опинився Холодногірський район міста.

Що відомо про останні атаки Росії на Запоріжжя?