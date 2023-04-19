Демонстрація кволої російської сили, – Братчук про нічну атаку "Шахідами" по Одещині

Вночі 19 квітня росіяни вчергове атакували Одещину іранськими дронами-камікадзе. Було випущено 12 "Шахідів", 10 з яких вдалося збити.

На жаль, є два влучання. Вникла пожежа, яка була локалізована ДСНС. Про це 24 Каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"Тактика терористів не змінюється – вони б'ють по місцях, де можуть перебувати люди. На щастя, вночі ніхто не постраждав. Це – головний здобуток", – наголосив Братчук.

Ворог відкриває курортний сезон

Речник ОВА зауважив, що на Одещину досить давно не було атак, тож усі розуміли – ворог до чогось готується. Прогнози справдилися, та головне, що наші сили ППО та інші підрозділи відпрацювали досить дієво та ефективно.

Один з об'єктів, в який влучили росіяни – це дитячий комплекс відпочинку. Російські терористи чітко розуміли, що там могло перебувати цивільне населення. Як відзначив Братчук, ворог таким чином відкриває курортний сезон.

Звичайно, його не буде. Але ми бачимо, що таке відкриття сезону за російським принципом. Ми розуміємо, в якому стані санаторії ще радянських часів у Росії.

– вважає речник Одеської ОВА.

Вони намагаються так само вчинити й в Україні. Ба більше, їм абсолютно байдуже, якщо при цьому вб'ють ні в чому не винних людей.

Росіяни сподіваються на шантаж

Відомо, що Росія продовжує блокувати "зернову угоду". У Босфорі сформувалася величезна черга з близько пів сотні кораблів, які прямують до портів Одещини. При цьому вони працюють, хоча й в обмеженому режимі. Ті виробничі завдання, які можна виконувати, вони виконуються.

Це така собі некерована зброя Росії. Ба більше, можна припустити, що нічні атаки й знищення мирних обєктів – це демонстрація російської кволої сили. Вони показують свою присутність, щоб потім шантажувати в межах "зернової угоди" і Україну, І Туреччину, і ООН,

– припускає Братчук.

Тож між активізацією застосування "Шахідів" й блокуванням "зернової угоди", переконаний він, є певний звязок. Думаю, саме ці карти Росія викладатиме під час переговорів з Туреччиною та ООН", – підсумував Сергій Братчук.

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