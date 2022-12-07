Над Дніпропетровщиною та Житомирщиною вночі збили 9 безпілотників: попередньо, це були "Шахіди"

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Упродовж ночі на 7 грудня ворог атакував нашу державу дронами-камікадзе "Шахід-136".

На щастя, сили ППО спрацювали результативно. Відомо, що над Дніпропетровщиною вдалося збити 8 таких безпілотників, а ще один – над Житомирщиною. Тож вони успішно поповнили статистику втрат ворога у війні проти України.

Читайте також Вічного польоту: чому вибухи на аеродромах стратегічної авіації стали найбільшою ганьбою Росії

Дронами намагалися атакувати Дніпро

Як зазначає глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, ніч в області була гарячою. Він зауважив, що окупанти атакували її як дронами-камікадзе, так і важкою артилерією й "Ураганами".

Щодо безпілотників, то їх успішно приземлили військові з повітряного командування "Схід". За словами Резніченка, їм вдалося збити усі вісім БпЛА, якими окупанти намагалися атакувати Дніпропетровську область. Глава ОВА зазначив, що попередньо мовиться про ті самі "Шахіди-136".

Цієї ночі неспокійно було також на Житомирщині. Як зазначив глава ОВА Віталій Бунечко, під час повітряної тривоги окупанти намагалися атакувати область дроном типу "Шахід". На щастя, силам ППО вдалося цей безпілотник збити.



Усе, що залишилося від "Шахіда" на Житомирщині / Фото з телеграма Бунечка

Зауважимо, що у ранковому зведенні Генштабу поділилися статистикою знищених дронів-камікадзе. Згідно з нею, вдалося "приземлити" 14 ударних безпілотників типу "Шахід-136". Крім того, один "Орлан-10" та ще 2 БпЛА, тип яких наразі уточнюють.

Зауважимо, що про атаку дронами по Дніпропетровщині стало відомо пізно ввечері. Мешканці обласного центру повідомили про вибухи. Тоді ж надійшла інформація про нову атаку "Шахідами".

Невдовзі ці відомості підтвердилися. Стало відомо, що у напрямку Дніпропетровської та Полтавської областей вилетіли безпілотники з Півдня.

Чому стало менше атак "Шахідами"