Ворог "Шахідами" намагався атакувати Київ: скільки іранських дронів вдалося знищити
Джерело:КМВА
Російські військові у ніч проти 18 березня здійснили масовану атаку дронами-камікадзе. Іранські "Шахіди" летіли в тому числі на Київ. Розповідаємо, скільки БпЛА вдалося збити нашим Силам ППО.
Оперативною інформацією поділився начальник КМВА Сергій Попко. Він розповів, що відомо про нічну атаку дронами-камікадзе столиці.
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Скільки дронів збили
Ворог вкотре запустив у напрямку Києва баражуючі боєприпаси "Шахід". Силами нашої ППО всі повітряні цілі знищені,
– наголосив він.
Попко подякував українським військовим за відмінно виконану роботу. Станом на 01:25 минулося без жертв і руйнувань. Водночас слід розуміти, що ситуація уточнюється. І її озвучать, якщо будуть якісь оновлення.
Що відомо про атаку на Київ та область21:17. У Києві пролунала повітряна тривога. Сирени повідомляли про можливу загрозу з неба упродовж кількох годин. 21:41 У Київській ОВА повідомили про те, що в регіоні працює ППО.
Працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші. Не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів. Віримо в наші Сили Оборони,
– наголошували у повідомленні.
Зауважимо, що атаку дронами під час повітряної тривоги підтвердили у Київській обласній військовій адміністрації.
"Київська область! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та рідних!", – наголошується у повідомленні.
Вибухи лунали і на Львівщині
- О 23:34 моніторингові канали сповіщали про проліт дрона у напрямку Львівщини. Правда, він не досягнув меж регіону.
- Близько 23:50 кореспонденти 24 Каналу зауважили, що чули вибухи в області. Тоді достеменно було незрозуміло, чи це робота ППО, чи приліт. Місцева влада на той момент нічого не коментувала.
- 00:16 у Monitor зауважили, що акустично іранський дрон-камікадзе "Шахід" зафіксували на півночі від Львова. Безпілотник літав десь в області.
- 00:25 Monitor зазначив, що у Львівській області працювала ППО.
- 00:29 надійшла додаткова інформація. Вона свідчила про те, що ворожа ціль перебуває на межі Рівненської та Волинської областей. А вже о 00:44 Monitor наголосили, що вона рухається у напрямку Львова.
- Глава Львівської ОВА Максим Козицький о 00:29 зауважив, що загроза зберігається. Тож він попрохав мешканців не покидати укриттів.
- 01:39 пролунав відбій.