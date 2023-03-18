Ворог "Шахідами" намагався атакувати Київ: скільки іранських дронів вдалося знищити

Російські військові у ніч проти 18 березня здійснили масовану атаку дронами-камікадзе. Іранські "Шахіди" летіли в тому числі на Київ. Розповідаємо, скільки БпЛА вдалося збити нашим Силам ППО.

Оперативною інформацією поділився начальник КМВА Сергій Попко. Він розповів, що відомо про нічну атаку дронами-камікадзе столиці.

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Скільки дронів збили

Ворог вкотре запустив у напрямку Києва баражуючі боєприпаси "Шахід". Силами нашої ППО всі повітряні цілі знищені,

– наголосив він.

Попко подякував українським військовим за відмінно виконану роботу. Станом на 01:25 минулося без жертв і руйнувань. Водночас слід розуміти, що ситуація уточнюється. І її озвучать, якщо будуть якісь оновлення.

Що відомо про атаку на Київ та область

21:17. У Києві пролунала повітряна тривога. Сирени повідомляли про можливу загрозу з неба упродовж кількох годин. 21:41 У Київській ОВА повідомили про те, що в регіоні працює ППО.

Працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші. Не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів. Віримо в наші Сили Оборони,

– наголошували у повідомленні.

22:51. Журналісти повідомили про те, що на Київщині знову пролунали вибухи. 01:09. Нарешті подали відбій повітряної тривоги. Мешканці столиці майже 4 години сиділи в очікуванні можливого удару.

Зауважимо, що атаку дронами під час повітряної тривоги підтвердили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Київська область! Загроза атаки дронами. Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та рідних!", – наголошується у повідомленні.

Вибухи лунали і на Львівщині