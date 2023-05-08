Вночі була наймасованіша атака на Київ за всю війну: Кличко розповів, чи є жертви

Вночі 8 травня російські терористи запустили на Київщину 35 "Шахідів". Віталій Кличко зазначив, що це була наймасованіша атака на столицю від початку повномасштабної війни.

Міський голова зауважив, що наші захисники збили усі російські дрони-камікадзе. Однак, без постраждалих серед цивільних не обійшлося.

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Чи є жертви і постраждалі внаслідок російської атаки дронами

Завдяки ППО ніхто не загинув. Наразі 5 людей поранені,

– розповів Кличко.

Поранення отримали жителі будинку у Святошинському районі. Міський голова додав, що двоє постраждалих перебувають у лікарні. Одну людину вже прооперували, на щастя, загрози життю немає.

Також Кличко розповів, що є пошкодження будинків, дитячих садків, шкіл. Відповідна комісія проаналізує пошкодження будинків, у які влучили уламки дронів ворога.

Місто зробить усе можливе, щоб якнайшвидше допомогти відновити будівлі, щоб люди повернулися у свої домівки", – зазначив міський голова.