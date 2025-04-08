Пошкодження по всьому аеродрому: осінтери показали наслідки атаки на російську "Шайковку"
- 31 березня дрони атакували російський аеродром «Шайковка», де базуються Ту-22М3.
- Внаслідок атаки знищено технічне приміщення для обслуговування ракет, пошкоджено інші споруди та знищено частину ракет.
"Добрі" дрони 31 березня атакували російський аеродром стратегічної авіації "Шайковка". Кіберактивісти показали наслідки ураження цього летовища у Калузькій області.
Там базуються Ту-22М3, які запускають по Україні ракети Х-22/Х-32. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OSINT-канал "Кіберборошно".
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Які наслідки атаки на "Шайковку"
На опублікованих кадрах видно, що унаслідок атаки на "Шайковці" знищено технічне приміщення для обслуговування та підготовки ракет перед запуском, а інше – пошкоджено уламками.
Ракети потребують заправки рідким паливом, а більшість станцій для заправки зникли з супутникових знімків,
– також зауважують осінтери.
На іншій частині летовища, де зберігали ракети перед запуском, пошкоджено приміщення з Х-22/Х-32.
На світлині можна побачити ще одні залишки після атаки, ймовірно, від приміщення з ракетами. Але припускають, що це можуть бути й рештки літака.
Наслідки атаки на "Шайковку" / Фото OSINT-каналу "Кіберборошно"
"Результатом атаки стало виведення з ладу інфраструктури аеродрому, а також знищення деякої кількості ракет, що могло відмінити плани Росії щодо чергового акта терору мирного населення", – додали осінтери.
Нагадаємо, що нещодавно стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області. Через авіатрощу без світла залишилися 210 будинків.
Четверо членів екіпажу нібито катапультувалися, але таки відомо про одного загиблого пілота.