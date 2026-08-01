Вранці Росія вдарила по складах "Розетки" у Броварах: є жертва і поранені

Вранці ворог завдав дронового удару по Броварах. Відомо про руйнування і жертву.

Близько 11:28 окупанти атакували Бровари реактивним БпЛА. Він влучив по території маркетплейсу. Про це повідомляє прокуратура.

Які наслідки ворожого удару по Броварах?

Внаслідок російської атаки загинув 61-річний чоловік. Ще шестеро людей отримали поранення. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані з множинними травмами, решта після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно.

Також пошкоджено 13 автомобілів.

Зверніть увагу! Офіційної інформації про те, який саме маркетплейс був атакований, наразі немає. Однак з огляду на фото, а саме відповідні написи на фургонах, йдеться про "Розетку". Також авто на кадрах пофарбовано у брендовий колір цього інтернет-магазину.

Зауважимо, що близько 11:18 Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА, який прямував на Бровари. За кілька хвилин у місті почули вибух.

Нагадаємо, що уночі Київська область теж перебувала під атакою ворога. У Бучанському районі окупанти поцілили по промисловому підприємству. Троє працівників отримали травми.

На Вишгородщині сталося загоряння лісового настилу, яке оперативно ліквідували рятувальники. Також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Що відомо про балістичний удар по Києву?

Уночі Росія запустила 35 ракет і 185 дронів. Більшість ракет були балістичними. Ними окупанти атакували Київ і область. У столиці руйнування зафіксовані у семи районах. У Солом'янському та Дарницькому внаслідок обвалів житлових будинків загинули люди. Наразі відомо про 9 жертв.

Ще понад 30 людей постраждали, серед них – четверо діти.

У столиці пошкоджена кіностудія, школа, посольство Литви та об'єкти інфраструктури.

Коментуючи російський обстріл, Володимир Зеленський зазначив, що сили ППО змогли збити лише одну з 27 балістичних ракет. За словами президента, Росія користується дефіцитом в Україні ракет-перехоплювачів для Patriot.