Пошкодили лікарню та дитячий садок: росіяни атакували Слов'янськ дронами

Уночі 13 липня окупанти вкотре атакували Слов'янськ на Донеччині. Ворог пошкодив низку будівель, зокрема клінічну лікарню та дитячий садок.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

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Які наслідки ворожого обстрілу Слов'янська?

Очільник міської військової адміністрації повідомив про ворожі удари по Слов'янську, які росіяни здійснили близько опівночі.

Мікрорайони Центр і Залізничний. Пошкоджено будівлі клінічної лікарні, дитячий садок, багатоповерхові й приватні будинки,

– розповів Лях про наслідки.

Наслідки російської атаки: дивіться відео Вадима Ляха

Для терору українського міста окупанти використали БпЛА "Герань-2", які є тими самими іранськими дронами-камікадзе "Шахед", але з новою назвою.

Вадим Лях підкреслив, що постраждалих унаслідок атаки, на щастя, немає.

З 14:00 12 липня до ранку наступної доби росіяни запустили "Шахеди" та інші БпЛА з напрямків Курська та Міллерово. Близько 40 з 60 дронів були типу "Шахед".

Протиповітряна оборона змогла знищити 20 ворожих БпЛА на Півночі, Сході, Заході та в Центрі України.