Лоцман, що загинув під час атаки на судно під прапором Ліберії, – українець, – Гуменюк
Джерело:Суспільне
Російська армія 8 листопада атакувала порт в Одеській області, внаслідок якого постраждало судно під прапором Ліберії. Крім того, під час обстрілу також загинув лоцман, який перебував на той момент на кораблі.
Зрештою стало відомо, що загиблий лоцман є громадянином України. Водночас саме судно отримало суттєві пошкодження.
До теми Ворог вдарив по порту Одещини: ракета влучила у судно під прапором Ліберії, є постраждалі
Загиблий лоцман був українцем
Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що загиблий лоцман, який є громадянином України, працював у Адміністрації морських портів. Крім того, поранення також отримав ще один працівник порту.
Поранення не критичні, найімовірніше, баротравма. Те, що стосується стану здоровʼя членів екіпажу, то ушпиталили тільки одного,
– сказала вона.
Гуменюк також зазначила, що решта членів екіпажу отримала допомогу на місці й залишились на борту судна. Речниця також відзначила, що сам корабель пошкодило доволі серйозно.
Росія атакувала судно під прапором Ліберії
- У Силах оборони Півдня України розповіли, що Росія 8 листопада вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П по одному з портів Одещини. Цей удар окупанти здійснили з допомогою своєї тактичної авіації.
- Внаслідок обстрілу постраждала надбудова цивільного судна під прапором Ліберії. Корабель в цей момент якраз заходив у порт в Одеській області, щоб вивезти з України залізну руду, що мала прямувати в Китай.
- Під час атаки загинув лоцман, який був на момент обстрілу на судні, а також постраждали ще троє членів екіпажу. Травмовані, за попередньою інформацією, були громадянами Філіппін.
- Окрім цього, поранення також отримав і працівник порту. Всім постраждалим надали необхідну допомогу, а одного з них ушпиталили.
- Варто зазначити, що до цього моніторингові телеграм-канали повідомляли про ціль, що рухається у напрямку Одеської області. Тоді припускали, що це могли бути ракети Х-31 або Х-59, які окупанти регулярно запускають зі своїх літаків по південних областях нашої держави.