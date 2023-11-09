Лоцман, що загинув під час атаки на судно під прапором Ліберії, – українець, – Гуменюк

Російська армія 8 листопада атакувала порт в Одеській області, внаслідок якого постраждало судно під прапором Ліберії. Крім того, під час обстрілу також загинув лоцман, який перебував на той момент на кораблі.

Зрештою стало відомо, що загиблий лоцман є громадянином України. Водночас саме судно отримало суттєві пошкодження.

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Загиблий лоцман був українцем

Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що загиблий лоцман, який є громадянином України, працював у Адміністрації морських портів. Крім того, поранення також отримав ще один працівник порту.

Поранення не критичні, найімовірніше, баротравма. Те, що стосується стану здоровʼя членів екіпажу, то ушпиталили тільки одного,

– сказала вона.

Гуменюк також зазначила, що решта членів екіпажу отримала допомогу на місці й залишились на борту судна. Речниця також відзначила, що сам корабель пошкодило доволі серйозно.

Росія атакувала судно під прапором Ліберії