Росіяни били по Сумах авіабомбами й дронами: є руйнування, постраждала жінка

Ворог тероризував Суми. Через російські обстріли в місті фіксували пожежі й руйнування.

Подробиці наслідків атаки розповіли в ДСНС.

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Що відомо про атаку на Суми?

Спершу росіяни били по місту керованими авіабомбами. Через обстріли значних руйнувань зазнали промислові й складські об'єкти.

Наслідки ударів по Сумах: дивіться фото ДСНС

Рятувальники оперативно ліквідували осередки займання. А вже після цього противник запустив на Суми БпЛА. Дрон поцілив у покрівлю житлового будинку. Там виникла пожежа, яку вдалося загасити.

При цьому, через атаку жінка зазнала травм.

Ліквідація наслідків обстрілу: дивіться відео ДСНС

Просимо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Почули сирену – негайно прямуйте в укриття! Бережіть себе та своїх близьких!

– закликали в ДСНС.

Зауважимо, що останнім часом низка міст перебувала під обстрілами. Зокрема, уранці 28 червня ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові. Через це одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

Уночі ж росіяни тероризували Київ. У столиці подекуди фіксували пожежі, також постраждала людина. Відомо й про обстріли Дніпропетровщини, зокрема, удари по АЗС.

Загалом, у ніч проти 28 червня росіяни атакували Україну 142 дронами та 8 ракетами, зокрема "Іскандерами". ППО знищила 6 балістичних ракет, одну протикорабельну ракету та 125 безпілотників. Попри це, зафіксовані влучання ракети й 14 дронів у 11 локаціях, ще на 13 – падіння уламків.

А напередодні, 27 червня, вибух прогримів у Кропивницькому. Чернігів перебував під масованою атакою. Повідомлялося, що двоє людей отримали осколкові поранення.