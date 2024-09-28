У поліції показали наслідки цинічної атаки на Суми

Росія вранці 28 вересня цинічно обстріляла лікарню та житловий квартал Сум. На жаль, унаслідок атаки є загиблі.

Ворожа армія поцілила по мирних сумчанах "Шахедами". Поліція показала фото наслідків атаки.

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Фото наслідків атаки по Сумах

Тривогу на Сумщині оголосили ще увечері 27 вересня. Після майже 11-годинного терору росіяни атакували одну з лікарень міста. Було два влучання "Шахедами". Один із них уже тоді, коли на місці працювали рятувальники.

На момент атаки у медзакладі перебували 86 пацієнтів, з яких 15 маломобільних, та 38 працівників. Станом на 10:32 відомо про 7 жертв та 12 постраждалих. Серед загиблих – один поліцейський.

Поки тривала рятувальна операція у лікарні, російська армія обстріляла житловий квартал. Наразі інформація про наслідки та постраждалих уточнюється.

На місцях ударів працюють усі профільні служби. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Наслідки атаки "Шахедами" на Суми / Фото Нацполіції та Суспільного