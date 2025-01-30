"Люди зависли над бетонними плитами": у ДСНС розповіли про рятувальну операцію в Сумах

У ніч на 30 січня російський "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Сумах. Внаслідок атаки загинуло 4 людей, щонайменше 9 було поранено.

Рятувальник ДСНС розповів, як рятували людей, що опинилися під завалами через влучання ударного безпілотника. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням "Кордон.Медіа".

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Як ДСНС проводили рятувальну операцію в Сумах

Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області Олег Стрілка каже, що внаслідок атаки "Шахедом" у багатоповерхівці було зруйновано 9 квартир. Частина людей просто зависла над бетонними плитами.

За його словами, станом на 09:00 рятувальники продовжують розбирати завали та проводити аварійно-пошукові роботи. Стрілка зазначає, що від удару конструкції будинку обвалилися з сьомого по перший поверх. Частина постраждалих була заблокована серед бетонних уламків.

Були випадки, коли люди попросту зависли над цими бетонними плитами, потрібно було їх шукати, потрібно було їх знімати. Були такі, що не могли самостійно пересуватися,

– каже Олег Стрілка.

Він додає, що рятувальникам вдалося евакуювати з будинку 118 громадян. Стрілка зазначає, що роботи ускладнюються через ризик подальших обвалів та інших загроз для життя працівників ДСНС, тому "потрібно все дуже і дуже продумувати".

Зазначимо, що раніше рятувальники дістали з-під завалів на п'ятому поверсі тіла чоловіка та дружини. Окрім цього, серед постраждалих внаслідок атаки є 7-річна дівчинка та 18-річний хлопець.