Російський БпЛА влучив по потягу "Київ – Суми": там було близько 200 пасажирів
- У Сумському районі російський безпілотник влучив у пасажирський потяг Київ – Суми, де було близько 200 пасажирів.
- Попередньо повідомляється, що постраждалих немає, але тепловоз зазнав пошкоджень.
У Сумському районі вранці 8 березня безпілотник влучив у пасажирський потяг сполученням Київ – Суми. У поїзді перебували близько 200 пасажирів.
Попередньо, обійшлося без постраждалих, однак тепловоз зазнав пошкоджень. Про це повідомляє "Суспільне".
Що відомо про атаку?
Уранці 8 березня російський безпілотник влучив у пасажирський потяг, що прямував за маршрутом Київ – Суми. Інцидент стався на території Сумського району.
У момент удару в поїзді перебували приблизно 200 пасажирів. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.
Як повідомили у Сумській обласній прокуратурі, внаслідок атаки було пошкоджено тепловоз. На місці події працюють відповідні служби, які з’ясовують усі обставини інциденту.
Після влучання безпілотника рух поїзда тимчасово зупинили. Через пошкодження тепловоза потяг не міг продовжувати маршрут.
Згодом до складу приєднали інший локомотив, який доставив пасажирів до кінцевої станції. Наразі правоохоронці документують наслідки атаки.
Атака Росії 8 березня: де ще є влучання?
Російські безпілотники атакували промислове підприємство у Миргородському районі на Полтавщині, пошкодивши виробниче обладнання. На щастя, постраждалих немає, а на місці працюють служби для ліквідації наслідків обстрілу.
У ніч на 8 березня російські війська атакували БпЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району. Внаслідок влучання спалахнула пожежа у приватному будинку. Троє мирних жителів отримали поранення. Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали.