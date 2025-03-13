Вогонь охопив близько 20 гаражів після російського удару по Сумщині: моторошні кадри
- Вночі російські дрони атакували Охтирську громаду. Виникла пожежа на території гаражного кооперативу.
- Одночасно палало близько 20 гаражів.
- В ДСНС вказали, що рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену російським ударом.
Російські війська атакували ударними дронами Сумську область. Відомо, що рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яку спричинив російський удар.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС. Там показали кадри з жахливими наслідками атаки ворога.
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Ворог атакував Сумську область
Вночі російські безпілотники атакували Охтирську громаду. Там виникла пожежа на території гаражного кооперативу.
В ДСНС вказали, що в той момент, коли вогнеборці слідували до місця атаки російські загарбники завдали повторного удару.
Вогонь охопив значну площу. Було виявлено 2 основних осередки горіння: одночасно палало близько 20 гаражів. Пожежу вдалося ліквідувати,
– ідеться в повідомленні.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Жахливі наслідки атаки на Сумщину: дивіться відео
Нагадаємо, що цієї ночі агресор атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області.
Також ворожі сили атакували 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Сили ППО збили 74 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. В Повітряних силах повідомили, що 38 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.
Внаслідок атаки, яку скоїла країна-агресорка Росія, постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.