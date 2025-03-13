Вогонь охопив близько 20 гаражів після російського удару по Сумщині: моторошні кадри

Російські війська атакували ударними дронами Сумську область. Відомо, що рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яку спричинив російський удар.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС. Там показали кадри з жахливими наслідками атаки ворога.

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Ворог атакував Сумську область

Вночі російські безпілотники атакували Охтирську громаду. Там виникла пожежа на території гаражного кооперативу.

В ДСНС вказали, що в той момент, коли вогнеборці слідували до місця атаки російські загарбники завдали повторного удару.

Вогонь охопив значну площу. Було виявлено 2 основних осередки горіння: одночасно палало близько 20 гаражів. Пожежу вдалося ліквідувати,

– ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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Нагадаємо, що цієї ночі агресор атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області.

Також ворожі сили атакували 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Сили ППО збили 74 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. В Повітряних силах повідомили, що 38 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

Внаслідок атаки, яку скоїла країна-агресорка Росія, постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.