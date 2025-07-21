Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі на Сумщині: серед постраждалих – 5-річний хлопчик

Ввечері 21 липня російські військові атакували дронами Сумську область. Зокрема, вдарили по цивільній інфраструктурі Путивльської громади. На жаль, є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Олега Григорова.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку на Сумщину ввечері 21 липня?

Близько 22:20 очільник Сумської ОВА написав, що ввечері агресор атакував безпілотниками цивільну інфраструктуру Путивльської громади. Зазначив, що серед постраждалих є 5-річний хлопчик.

Посадовець зазначив, що їм уже надали необхідну медичну допомогу. Минулося без госпіталізації.

На місці влучання спалахнула пожежа. Наразі триває ліквідація наслідків російської атаки.

Уже о 23:23 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 11.

Одна людина у важкому стані. Це 24-річний чоловік,

– розповів Олег Григоров.

Голова ОВА додав, що медики госпіталізують постраждалого.

Зауважимо, о 22:30 у Сумах прогриміли вибухи. Станом на 23:30 повітряна тривога триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.