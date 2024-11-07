Атака на Ямпільську громаду Сумщини: є жертва, пошкоджені АЗС та багатоповерхівка

Росія атакувала Сумщину у ніч на 7 листопада. Внаслідок удару загинула людина, ще одна – отримала поранення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА. Загалом впродовж ночі та ранку 7 листопада росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Які наслідки атаки Росії на Сумщину

В ОВА розповіли, що обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Ямпільська громади Сумської області.

Які наслідки атаки:

Хотінська громада : зафіксовано удари FPV-дроном (3 вибухи) та артилерійський обстріл (2 вибухи).

: зафіксовано удари FPV-дроном (3 вибухи) та артилерійський обстріл (2 вибухи). Великописарівська громада : росіяни застосували КАБи, внаслідок чого сталося 3 вибухи;

: росіяни застосували КАБи, внаслідок чого сталося 3 вибухи; Білопільська громада : росіяни скинули вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи), також відбувся мінометний обстріл (3 вибухи) і пуск КАБ (1 вибух);

: росіяни скинули вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи), також відбувся мінометний обстріл (3 вибухи) і пуск КАБ (1 вибух); Юнаківська громада : атакована КАБами (5 вибухів);

: атакована КАБами (5 вибухів); Ямпільська громада : найтяжчий удар було завдано саме по цій території. Внаслідок обстрілу керованими авіабомбами сталося 4 вибухи, загинула 1 цивільна особа, ще одна отримала поранення. Пошкоджено автозаправну станцію, багатоповерхівку та два приватних будинки;

: найтяжчий удар було завдано саме по цій території. Внаслідок обстрілу керованими авіабомбами сталося 4 вибухи, загинула 1 цивільна особа, ще одна отримала поранення. Пошкоджено автозаправну станцію, багатоповерхівку та два приватних будинки; Есманьська громада : удари за допомогою FPV-дронів (2 вибухи);

: удари за допомогою FPV-дронів (2 вибухи); Краснопільська громада: зафіксовано скидання 7 мін на територію громади.

Також пізно ввечері 6 листопада російська авіація атакувала населений пункт у Шосткинському районі Сумської області. Внаслідок удару кілька будівель зазнали серйозних пошкоджень.

У ДСНС розповіли, що із пошкодженої нежитлової будівлі вдалося витягнути цивільну жінку, яка опинилася під завалами. Для цього рятувальникам довелося різати металеві конструкції. Постраждалу передали медикам для надання необхідної допомоги.

Також, на жаль, з-під завалів іншої будівлі працівники ДСНС дістали тіло загиблої людини.

Рятувальники врятували жінку з-під завалів / Фото ДСНС