Росіяни атакують Сумську область дронами зранку

Після масованої атаки на Україну вночі Росія знову вдарила по Сумській області. Ворог завдав ударів по Конотопській та Лебединській громадах.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Ворог обстріляв Сумщину

Голова обласної військової адміністрації розповів про російську атаку на Сумську область зранку 29 червня.

Цього ранку росіяни завдали ударів по Конотопській та Лебединській громадах. Наслідки уточнюються,

– сказав він.

Григоров зазначив, що на місцях влучань працюють усі екстрені служби. Станом на 10:34 загроза ще триває – влада закликає жителів перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, що в ніч на 29 червня Росія атакувала Україну 530 цілями. За попередніми даними, станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знешкодила 475 засобів повітряного нападу: 249 цілей збито вогневими засобами, ще 226 – локаційно втрачені.

Унаслідок нічного обстрілу загинув льотчик F-16 Максим Устименко. Він встигнув збити 7 повітряних цілей.