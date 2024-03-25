Російські військові скинули дві авіабомби на школу на Сумщині: фото руйнувань

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Окупанти 25 березня скинули дві авіабомби на школу у Сумській області.

Детальніше про наслідки авіаудару повідомили у Сумській обласній прокуратурі. Кажуть, що під атаку потрапив навчальний заклад Великописарівської громади.

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Росіяни вдарили по школі

Як зазначають в прокуратурі області, вже розпочали досудове розслідування. Воно пов'язане з порушенням законів і звичаїв війни.

Згідно з даними слідства, близько 16:20 25 березня російські військові використали заборонені міжнародним правом методи ведення війни. Вони скинули 2 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру у Великописарівській громаді Охтирського району.



Росіяни влучили у школу на Сумщині / Фото обласної прокуратури

Відомо, що внаслідок атаки російських військових пошкоджень зазнала споруда загальноосвітньої школи.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування – УСБУ в Сумській області,

– зазначають у прокуратурі.

Росіяни вдарили по енергооб'єкту на Сумщині

Відомо, що 24 березня після 13:00 російські військові завдали удару трьома фугасними бомбами. Про це журналістам розповів Білопільський міський голова Юрій Зарко.

Під атаку фугасними бомбами потрапило селище Перемога, що у Білопільській громаді на Сумщині. За наявною інформацією, внаслідок атаки авіабомбами пошкоджень зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури, а також приватні будинки та господарчі споруди.

Обстріляли дуже сильно. В результаті пошкоджені будинки, автомобілі, гаражі й об'єкт енергетичної інфраструктури. У селі тимчасово немає світла, газу та води. Дивом люди не постраждали,

– зазначив Зарко.

Селище Перемога у Сумській області розташоване за 15 кілометрів від кордону з Росією. Це дозволяє російським загарбникам тероризувати населений пункт і його мешканців, скидаючи авіабомби зі своїх літаків.

Зауважимо, що останнім днями російські військові активно завдають ракетних і дронових ударів по енергетичних об'єктах України. Зокрема, ворог використовує балістичні ракети, які за лічені хвилини долітають до різних куточків нашої держави. Тому надзвичайно важливо оперативно реагувати на повітряну тривогу і користуватися бодай правилом двох стін.