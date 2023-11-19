Росія атакувала Україну десятками "Шахедів": скільки збили над Сумщиною

Російські загарбники атакували Україну двома десятками дронів-камікадзе типу "Шахед". Декілька одиниць ворожої зброї знищили у Сумській області.

На щастя, про влучання в регіоні влада інформацію не повідомляла. До речі, на підльотах до Києва ліквідували щонайменше 10 ворожих безпілотників.

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Що відомо про збиття дронів у Сумській області

Сьогодні вночі (19 листопада – 24 Канал) у небі Сумщини знищено 3 ворожих БпЛА "Шахед",

– заявили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Там вкотре подякували нашим захисникам неба, які протягом ночі збивали ворожі дрони.

До речі, на підльоті до Києва наші військові збили не менше 10 ворожих безпілотників типу "Шахед". Глава КМВА Сергій Попко пояснив, що безпілотники ворог запускав багатьма групами, вони заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, постійно змінюючи вектори руху за маршрутом.

Що відомо про нічну атаку "Шахедами"