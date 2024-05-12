Лише за один день на Сумщині пролунали 93 вибухи: є жертва внаслідок ракетного удару Росії

Окупанти продовжують нещадно обстрілювати Сумщину. Лише за день, 11 травня, на території області зафіксували майже сотню вибухів.

Так, протягом дня росіяни здійснили 21 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. На жаль, не минулося без жертв.

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Загинула молода жінка

Упродовж дня в області зафіксували аж 93 вибухи. Окупанти обстріляли 10 громад Сумської області. Зокрема, у Сумській Росія завдала ракетного удару по інфраструктурі передмістя обласного центру.

Внаслідок ворожого ракетного удару загинула жінка 1987 року народження, отримавши множинні поранення несумісні з життям,

– повідомили у Сумській ОВА.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої.

У Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (10 вибухів). У Білопільській – окупанти вдарили FPV-дроном (1 вибух), обстріляли з мінометів (3 вибухи), артилерії (10 вибухів).

Також окупанти скинули 6 мін на територію Великописарівської громади. Також здійснили артобстріли (19 вибухів).

Шалигинська громада – мінометні обстріли (8 вибухів). В Есманьській агресор вдарив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (14 вибухів).

У Миропільській здійснено мінометний обстріл (2 вибухи). У Середино-Будській громаді окупанти скинули 2 міни.

В Юнаківській зафіксовано артобстріл (4 вибухи) та удар FPV-дроном (1 вибух). А в Хотінській громаді ворог обстріляв з РСЗВ обстріл (4 вибухи).

Зверніть увагу! Вночі 6 травня російські загарбники вдарили "Шахедами" по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Внаслідок обстрілу без світла залишилися населені пункти у трьох районах.