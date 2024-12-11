Російський Таганрог залишився без тепла після атаки "добрих" дронів

До Таганрогу вночі 11 грудня завітали "добрі" дрони. Унаслідок атаки було пошкоджено котельню.

Тепер частина міста без опалення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ та міську голову Таганрога Світлану Камбулову.

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Що відомо про атаку на Таганрог

Загалом без опалення залишилися 27 багатоквартирних будинків. Очевидно, так працювала російська ППО.

Окрім того, унаслідок нічного обстрілу Таганрога зазнало руйнувань місцеве промислове підприємство. Там згоріли 14 автомобілів.

Мешканці міста також повідомляли про загоряння Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Берієва.

Влада традиційно стверджує, що постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі росіяни бідкалися про наліт безпілотників, а також загрозу балістики. Місцеві жителі повідомляли про перші вибухи о 4:20.

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