Ланцюгова реакція: що втратили росіяни разом з Тамбовським пороховим заводом

В Росії 4 липня був атакований Тамбовський пороховий завод в Котовську. Російська влада повідомила про знищення двох безпілотників. Це вже 3 удар по цьому заводу.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Тамбовський завод виконує важливу функцію, він є доволі потужний в порівнянні з іншими заводами, які діють на території Росії.

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Зі слів Мусієнка, зараз існує дефіцит пороху, він потрібен для виробництва снарядів, боєприпасів, набоїв, вибухівок. Враховуючи, що Росія задекларувала плани підвищити й збільшити своє виробництво, то виведення з ладу таких заводів – важливий крок в перешкоджанні її намірів.

"Це працює як ланцюжок: є підприємства, які чекають на постачання пороху від Тамбовського заводу на певний час для того, щоб виготовити партію снарядів, відповідно, вони залежні від цих постачань. Вони можуть взяти в іншого заводу, але все одно на це знадобиться певний період часу, бо треба переорієнтувати лінію виробництва", – озвучив Мусієнко.

Удари по таких заводах треба продовжувати

Мусієнко зауважив, що ураження по таких об'єктах мають продовжуватися, бо Росія робить ставку на свій військово-промисловий комплекс й анонсує амбітні плани.

Росія заявляє, що виробить близько 5 мільйонів снарядів різних типів у 2024 році. Ясно, що це брехня і росіяни зможуть виготовити 2,7 – 2,9. Але треба бити по цих заводах, щоб не дати їм змоги виготовляти навіть такі об'єми,

– вважає керівник Центру військово-правових досліджень.